Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Süper Lig'de kritik hafta: Derbi karşılaşmalarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Yasin Kol, Trabzonspor-Galatasaray maçını Cihan Aydın yönetecek.

Spor
  • 02.04.2026 14:47
  • Güncelleme: 02.04.2026 15:21
Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, 5 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.

4 Nisan Cumartesi günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçında ise hakem Cihan Aydın görev alacak.

Ligde 28. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

4 Nisan Cumartesi:

14.30 Kasımpaşa-Zecorner Kayserispor: Mehmet Türkmen

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Göztepe: Batuhan Kolak

17.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Trabzonspor-Galatasaray: Cihan Aydın

5 Nisan Pazar:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan

14.30 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

17.00 Hesap.com Antalyaspor-ikas Eyüpspor: Kadir Sağlam

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Yasin Kol

6 Nisan Pazartesi:

20.00 Kocaelispor-RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz

BirGün'e Abone Ol