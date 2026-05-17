Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Son haftaya kümede kalma yarışı damga vurdu.

Haftaya Kasımpaşa, Eyüpspor, Gençlerbirliği ve Antalyaspor düşme tehlikesiyle girerken lige veda eden son takım Antalyaspor oldu.

Antalyaspor evinde ağırladığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen bu sonuç kırmızı-beyazlılara yetmedi.

Deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere Eyüpspor aldığı bir puanla ligde kalmayı başardı.

Düşme tehlikesi yaşayan diğer takımlardan Kasımpaşa evinde geçen hafta şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek Gençlerbirliği ise deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 yenerek Süper Lig'de kalmayı garantiledi.

Bu sonuçlarla ligi Kasımpaşa 35, Gençlerbirliği 34, Eyüpspor 33, Antalyaspor ise 32 puanda bitirdi.