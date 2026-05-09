Süper Lig'de küme düşme hattında olası senaryolar

Süper Lig’de sezonun bitimine iki hafta kala küme düşme hattındaki mücadele iyice kızıştı. Alt sıralardaki 7 takım, ligde kalabilmek için kritik maçlara çıkacak.

KARAGÜMRÜK PUAN KAYBEDERSE DÜŞECEK

Ligin son sırasında yer alan Karagümrük, bu hafta Kocaelispor karşısında puan kaybetmesi halinde Süper Lig’e veda edecek. İstanbul temsilcisi, kalan iki maçını kazansa bile rakiplerinin alacağı sonuçlara bağlı olarak küme düşmekten kurtulamayabilir.

Kayserispor ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip mağlup olur, Eyüpspor ve Antalyaspor da kazanırsa küme düşmesi kesinleşecek. Kayseri temsilcisi galip gelmesi halinde son haftaya daha avantajlı girecek.

Alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa’nı ağırlayacak. Başkent ekibi, rakiplerinin kazanması durumunda puan kaybı yaşarsa son hafta öncesi küme düşebilir.

1 PUAN BİLE ÖNEMLİ

34 puanlı Alanyaspor ise sahasında Kayserispor’dan alacağı 1 puanla bile önemli avantaj elde edecek. Akdeniz temsilcisi ayrıca Gençlerbirliği’nin puan kaybetmesi halinde ligde kalmayı garantileyebilir.

29 puanlı Eyüpspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Aynı puandaki Antalyaspor ise lider Galatasaray deplasmanında puan arayacak. İki ekip de son haftaya umutlu girebilmek için kritik mücadelelere çıkacak.

32 puandaki Kasımpaşa ise rakiplerine göre daha avantajlı konumda bulunuyor. İstanbul temsilcisi, alacağı tek galibiyetle büyük ölçüde ligde kalmayı garantileyebilecek.

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren tüm karşılaşmalar saat 20.00’de başlayacak.