Süper Lig'de MKE Ankaragücü, kritik maçta yarın Hatayspor'a konuk olacak

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü, yarın alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de son 3 maça girilirken MKE Ankaragücü, düşme hattının 4 puan önünde 39 puanla 14. sırada yer alıyor. Atakaş Hatayspor ise 34 puanla düşme hattının içinde 18. sırada bulunuyor.

Ligde son 3 maçında 2 puan alabilen, hafta içi de Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'a elenen MKE Ankaragücü, deplasmanda rakibini yenerek son 2 haftaya rahat bir nefes alarak girmek istiyor.

MKE Ankaragücü, Hatayspor'u yenmesi ve Gaziantep FK ile Pendikspor'un bu hafta puan kaybetmesi halinde Süper Lig'de kalmayı garantileyecek.

Sarı-lacivertli takımda sarı kart cezalısı Tolga Ciğerci ile sakatlıklar bulunan Olimpiu Morutan ve Alper Uludağ bu karşılaşmada forma giyemeyecek.