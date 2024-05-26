Süper Lig'de şampiyon belli oluyor

Süper Lig'in son haftasında şampiyon olacak takım belli oluyor. Galatasaray, Konya deplasmanında 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe ise İstanbulspor'u mağlup edip Galatasaray'ın yenilmesini bekleyecek.

Spor 26.05.2024 11:04 Giriş: 26.05.2024 11:04

Güncelleme: 26.05.2024 11:27 Kaynak: AA

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