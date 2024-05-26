Süper Lig'de şampiyon belli oluyor
Süper Lig'in son haftasında şampiyon olacak takım belli oluyor. Galatasaray, Konya deplasmanında 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe ise İstanbulspor'u mağlup edip Galatasaray'ın yenilmesini bekleyecek.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyonluk düğümü çözülüyor.
Lider Galatasaray, bugün TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 37 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 99 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanında 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.
Puan cetvelinde 15. sırada bulunan Konyaspor ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 41 puana ulaştı. Yeşil-beyazlılar, karşılaşmada 1 puan alırsa ligde kalacak.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı sarı-kırmızılılar 3-0 kazanmıştı.
FENERBAHÇE, GALATASARAY'IN YENİLMESİNİ BEKLEYECEK
Fenerbahçe, bugün İstanbulspor'u ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Ligde geçtiğimiz hafta derbide deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, son hafta öncesinde aralarındaki puan farkını 3'e indirmiş ve ikili averajda rakibinin önüne geçmişti.
Sarı-lacivertli ekip bugün rakibini mağlup etmesi durumunda, şampiyonluk için Galatasaray'ın Konya deplasmanında yenilmesini bekleyecek.
Diğer tüm senaryolarda ise Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamlayacak.