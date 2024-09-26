Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk bahis oranları güncellendi. Derbinin ardından şampiyonluğun favorisi Galatasaray olurken Beşiktaş'ın oranı düşürüldü.

Spor
  • 26.09.2024 14:19
  • Giriş: 26.09.2024 14:19
  • Güncelleme: 26.09.2024 14:30
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk bahis oranları güncellendi. Sezon başında favori olarak Fenerbahçe'nin gösterilmesine rağmen 6. haftada oynanan derbiyi Galatasaray'ın kazanmasının ardından yeni favori sarı-kırmızılı ekip oldu.

Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider durumda olan ve ligde çıktığı bütün maçları kazanan Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 1.8 olarak güncellendi.

İkinci sıraya gerileyen Fenerbahçe'nin oranı 2.1 olarak yükseltilirken maç eksiğiyle Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan Beşiktaş'ın oranı ise 4 olarak belirlendi.

Sezon başında Fenerbahçe'ye 1.85, Galatasaray'a 2.10, Beşiktaş'a ise 6 oran verilmişti.

Üç büyükleri 1'e 67 oran ile Başakşehir ve Trabzonspor takip etti.

BirGün'e Abone Ol