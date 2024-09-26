Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk bahis oranları güncellendi. Sezon başında favori olarak Fenerbahçe'nin gösterilmesine rağmen 6. haftada oynanan derbiyi Galatasaray'ın kazanmasının ardından yeni favori sarı-kırmızılı ekip oldu.

Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider durumda olan ve ligde çıktığı bütün maçları kazanan Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 1.8 olarak güncellendi.

İkinci sıraya gerileyen Fenerbahçe'nin oranı 2.1 olarak yükseltilirken maç eksiğiyle Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan Beşiktaş'ın oranı ise 4 olarak belirlendi.

Sezon başında Fenerbahçe'ye 1.85, Galatasaray'a 2.10, Beşiktaş'a ise 6 oran verilmişti.

Üç büyükleri 1'e 67 oran ile Başakşehir ve Trabzonspor takip etti.