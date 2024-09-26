Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'de şampiyonluk bahis oranları güncellendi. Derbinin ardından şampiyonluğun favorisi Galatasaray olurken Beşiktaş'ın oranı düşürüldü.
Süper Lig'de şampiyonluk bahis oranları güncellendi. Sezon başında favori olarak Fenerbahçe'nin gösterilmesine rağmen 6. haftada oynanan derbiyi Galatasaray'ın kazanmasının ardından yeni favori sarı-kırmızılı ekip oldu.
Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider durumda olan ve ligde çıktığı bütün maçları kazanan Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 1.8 olarak güncellendi.
İkinci sıraya gerileyen Fenerbahçe'nin oranı 2.1 olarak yükseltilirken maç eksiğiyle Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan Beşiktaş'ın oranı ise 4 olarak belirlendi.
Sezon başında Fenerbahçe'ye 1.85, Galatasaray'a 2.10, Beşiktaş'a ise 6 oran verilmişti.
Üç büyükleri 1'e 67 oran ile Başakşehir ve Trabzonspor takip etti.