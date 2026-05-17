Süper Lig'de sezon kapanıyor: Küme düşme hattında olası senaryolar

Süper Lig’de 2025-26 sezonunun son haftası bu akşam oynanacak maçlarla tamamlanırken, küme düşecek son takım da belli olacak.

Daha önce Kayserispor ve Fatih Karagümrük’ün lige veda etmesi kesinleşirken, son takım için dört ekip kritik mücadelelere çıkacak.

Son hafta öncesinde Antalyaspor 29 puanla düşme hattında yer alırken, Gençlerbirliği 31, Kasımpaşa ve Eyüpspor ise 32’şer puanla haftaya girdi.

ANTALYA KAZANMAK ZORUNDA

Antalyaspor sahasında Kocaelispor’u konuk edecek.

Gençlerbirliği deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşırken, Kasımpaşa evinde Galatasaray’ı ağırlayacak. Eyüpspor ise deplasmanda Fenerbahçe S.K. karşısına çıkacak.

Dört takımın sezonu 32 puanla tamamlaması halinde dörtlü averaj hesaplanacak. Takımların kendi aralarındaki maçlarda Antalyaspor 16, Gençlerbirliği 7, Eyüpspor 6 ve Kasımpaşa 5 puan topladı. Bu senaryoda lige veda eden takım Kasımpaşa olacak.

AVERAJDA EYÜP DEZAVANTAJLI

Üçlü averaj ihtimallerinde ise Eyüpspor’un birçok senaryoda dezavantajlı olduğu dikkat çekiyor.

Eyüpspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor’un aynı puanda bitirmesi halinde küme düşen taraf Eyüpspor olacak. Eyüpspor, Gençlerbirliği ve Antalyaspor’un eşit puanda kalması durumunda da yine İstanbul temsilcisi lige veda edecek.

Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Antalyaspor’un 32 puanda eşitlenmesi halinde ise küme düşecek ekip Kasımpaşa olacak.

İkili averaj ihtimallerinde de Antalyaspor ile puan eşitliği yaşayan tüm rakipler dezavantajlı durumda bulunuyor.

Eyüpspor-Antalyaspor eşitliğinde Eyüpspor, Kasımpaşa-Antalyaspor eşitliğinde Kasımpaşa, Gençlerbirliği-Antalyaspor eşitliğinde ise Gençlerbirliği küme düşecek takım olacak.