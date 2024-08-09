Süper Lig'de sezonun açılış golünü Hataysporlu Joelson Fernandes attı
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun açılış golünü Atakaş Hataysporlu Joelson Fernandes attı.
Kaynak: AA
Süper Lig'de sezonun açılış maçı, son şampiyon Galatasaray ile Hatayspor arasında RAMS Park'ta oynandı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren müsabakanın 52. dakikasında konuk takım, Joelson Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. Portekizli futbolcu, sezonun açılış golünü kaydetmiş oldu.
Fernandes'in 56. dakikada gördüğü sarı kart da kayıtlara sezonun ilk kartı olarak geçti.