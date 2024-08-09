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Süper Lig'de sezonun açılış golünü Hataysporlu Joelson Fernandes attı

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun açılış golünü Atakaş Hataysporlu Joelson Fernandes attı.

Ajans Haberleri
  • 09.08.2024 23:21
  • Giriş: 09.08.2024 23:21
  • Güncelleme: 09.08.2024 23:21
Kaynak: AA
Süper Lig'de sezonun açılış golünü Hataysporlu Joelson Fernandes attı

Süper Lig'de sezonun açılış maçı, son şampiyon Galatasaray ile Hatayspor arasında RAMS Park'ta oynandı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren müsabakanın 52. dakikasında konuk takım, Joelson Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. Portekizli futbolcu, sezonun açılış golünü kaydetmiş oldu.

Fernandes'in 56. dakikada gördüğü sarı kart da kayıtlara sezonun ilk kartı olarak geçti.

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