Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'in son haftası karşılaşmalarında görev yapacak hakemler duyuruldu.
Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu oldu.
Fenerbahçe-İstanbulspor mücadelesini ise Volkan Bayarslan yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler
25 Mayıs Cumartesi:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen
19.00 EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan
26 Mayıs Pazar:
19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Volkan Bayarslan
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Burak Şeker
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Bahattin Şimşek
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
19.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen