Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in son haftası karşılaşmalarında görev yapacak hakemler duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu oldu.

Fenerbahçe-İstanbulspor mücadelesini ise Volkan Bayarslan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler

25 Mayıs Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen

19.00 EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan

26 Mayıs Pazar:

19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Volkan Bayarslan

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Burak Şeker

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Bahattin Şimşek

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

19.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen