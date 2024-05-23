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Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in son haftası karşılaşmalarında görev yapacak hakemler duyuruldu.

Spor
  • 23.05.2024 12:32
  • Giriş: 23.05.2024 12:32
  • Güncelleme: 23.05.2024 12:35
Kaynak: AA
Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu oldu.

Fenerbahçe-İstanbulspor mücadelesini ise Volkan Bayarslan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler

25 Mayıs Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen

19.00 EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan

26 Mayıs Pazar:

19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Volkan Bayarslan

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Burak Şeker

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Bahattin Şimşek

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

19.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

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