Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı
TFF, Süper Lig’de 38. haftanın programını duyurdu.
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig’de 38. ve son haftanın programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sitesinden yapılan açıklamaya göre müsabakalar 30 Mayıs Cuma, 31 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Pazar günü oynanacak.
Süper Lig’de 38. haftanın programı şu şekilde:
30 Mayıs Cuma
20.00 Galatasaray - Başakşehir
20.00 Antalyaspor - Trabzonspor
20.00 Kasımpaşa - Göztepe
31 Mayıs Cumartesi
16.00 Fenerbahçe - Konyaspor
16.00 Rizespor - Hatayspor
19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK
19.00 Alanyaspor - Sivasspor
1 Haziran Pazar
19.00 Samsunspor - Kayserispor
19.00 Bodrum FK - Beşiktaş