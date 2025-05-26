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Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı

TFF, Süper Lig’de 38. haftanın programını duyurdu.

Spor
  • 26.05.2025 10:20
  • Giriş: 26.05.2025 10:20
  • Güncelleme: 26.05.2025 10:24
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı
Fotoğraf: AAA

Süper Lig’de 38. ve son haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sitesinden yapılan açıklamaya göre müsabakalar 30 Mayıs Cuma, 31 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Pazar günü oynanacak.

Süper Lig’de 38. haftanın programı şu şekilde:

30 Mayıs Cuma

20.00 Galatasaray - Başakşehir

20.00 Antalyaspor - Trabzonspor

20.00 Kasımpaşa - Göztepe

31 Mayıs Cumartesi

16.00 Fenerbahçe - Konyaspor

16.00 Rizespor - Hatayspor

19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK

19.00 Alanyaspor - Sivasspor

1 Haziran Pazar

19.00 Samsunspor - Kayserispor

19.00 Bodrum FK - Beşiktaş

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