Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı

Süper Lig’de 38. ve son haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sitesinden yapılan açıklamaya göre müsabakalar 30 Mayıs Cuma, 31 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Pazar günü oynanacak.

Süper Lig’de 38. haftanın programı şu şekilde:

30 Mayıs Cuma

20.00 Galatasaray - Başakşehir

20.00 Antalyaspor - Trabzonspor

20.00 Kasımpaşa - Göztepe

31 Mayıs Cumartesi

16.00 Fenerbahçe - Konyaspor

16.00 Rizespor - Hatayspor

19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK

19.00 Alanyaspor - Sivasspor

1 Haziran Pazar

19.00 Samsunspor - Kayserispor

19.00 Bodrum FK - Beşiktaş