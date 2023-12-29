Süper Lig'de teknik direktör istikrarsızlığı devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 17 maçlık ilk periyotta takımların çok büyük bölümü sezona başladıkları teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.

Türk futbolunun en önemli sorunlarından biri olan teknik direktör istikrarsızlığı bu sezon da devam ediyor.

Bitexen Antalyaspor'da Nuri Şahin'in de görevinden ayrılmasıyla ligde mücadele eden 20 takımın 15'i sezona başladıkları teknik direktörlerini değiştirdi.

Süper Lig'de Trabzonspor, Mondihome Kayserispor, Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Yılport Samsunspor, Siltaş Yapı Pendikspor ve İstanbulspor, sezonun ilk bölümünde teknik direktör değişikliğine gitti.