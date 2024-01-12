Süper Lig'de VAR hakem sayısı artırıldı

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in ikinci devresi öncesi değişikliklere gitti.

Süper Lig'de görev yapan 26 hakem, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısından itibaren VAR hakemi olarak da görev alacak. Böylece 14 olan Süper Lig VAR hakemi sayısı sezonun ikinci devresinde 40'a yükseltildi.

ALGORİTMA HER MAÇA 3 HAKEM ÖNERECEK

2023-2024 sezonunun ikinci devresinden itibaren algoritma ile çalışan dijital hakem atama sistemi, her Süper Lig maçı için 3 hakem belirleyecek. Maçı yönetecek hakem, bu üç hakem içinden MHK tarafından belirlenecek.