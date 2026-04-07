Süper Lig'de yabancı kuralı yine değişiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’de önümüzdeki sezon uygulanacak yabancı oyuncu kuralında değişikliğe hazırlanıyor. Kulüplerden gelen geri bildirimler doğrultusunda mevcut düzenlemenin revize edilmesi planlanıyor.

Mevcut uygulamada kulüpler, A takım listesine 14 yabancı futbolcu yazabiliyor ve bu oyuncuların 2’sinin 1 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu olması şartı bulunuyor.

KULÜPLER TALEP ETTİ

Federasyon, daha önce gelecek sezon için bu sayıyı artırarak 14 yabancının en az 4’ünün 1 Ocak 2004 ve sonrası doğumlu olmasını öngörmüştü.

Ancak kulüplerin bu düzenlemeye yönelik itirazları sonrası yeni bir model üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Buna göre 2026-27 sezonunda, 14 yabancı oyuncudan yalnızca 2’sinin 1 Ocak 2004 ve sonrası doğumlu olması planlanıyor.

Yeni düzenlemenin önümüzdeki günlerde federasyon tarafından resmen açıklanması bekleniyor.

Öte yandan Süper Lig’de yabancı kuralının bu yaz yeniden değişmesi halinde, son 25 yılda 16. kez revize edilmiş olacak. Yeni sezonun ise 14-17 Ağustos tarihlerinde başlayacağı daha önce duyurulmuştu.