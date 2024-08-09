Süper Lig'de yeni sezon başlıyor: İlk haftanın programı
Süper Lig'de yeni sezon bu akşam oynanacak Galatasaray-Hatayspor maçıyla başlıyor.
Süper Lig'de 2024-25 sezonu başlıyor. İlk maç bugün saat 21.00'de Galatasaray ile Hatayspor arasında Rams Park’ta oynanacak.
Sarı-kırmızılılar kendi sahasındaki son maçına 19 Mayıs’ta Fenerbahçe karşısında çıkmıştı. Son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve toplam şampiyonluk sayısında 24 ile ilk sırada yer alan Galatasaray, geçen hafta Beşiktaş'a karşı çıktığı Süper Kupa maçında 5-0'lık ağır bir mağlubiyet yaşamıştı.
2020-21 sezonunda şampiyon olduktan sonra son 3 sezonu zirve yarışının uzağında geçiren Beşiktaş, yeni sezondaki ilk maçına pazar günü Samsunspor deplasmanında çıkacak.
11 sezonluk şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe ise yarın akşam kendi sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.
İlk haftanın programı şöyle:
9 Ağustos Cuma
21.00 Galatasaray - Hatayspor
10 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa - Konyaspor
21.45 Antalyaspor - Göztepe
21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor
11 Ağustos Pazar
19.15 Sivasspor - Trabzonspor
21.45 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor
21.45 Samsunspor - Beşiktaş
12 Ağustos Pazartesi
21.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir
21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK
Toplam 38 hafta oynanacak ligde her hafta bir takım bay geçecek. Ligin ilk yarısı 20 Aralık'ta sona erecek, ikinci yarı 3 Ocak'ta başlayacak. Süper Lig'de sezon 1 Haziran 2025'te sona erecek.
YABANCI KURALI
Her takım kadrosunda toplam 14 yabancı, maç kadrosunda ise 12 yabancı bulundurabilecek. İlk 11'in tamamı ise yabancı oyunculardan oluşabilecek.
İlk yarıdaki transfer dönemi 13 Eylül'de sona erecek.
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