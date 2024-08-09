Süper Lig'de yeni sezon başlıyor: İlk haftanın programı

Süper Lig'de 2024-25 sezonu başlıyor. İlk maç bugün saat 21.00'de Galatasaray ile Hatayspor arasında Rams Park’ta oynanacak.

Sarı-kırmızılılar kendi sahasındaki son maçına 19 Mayıs’ta Fenerbahçe karşısında çıkmıştı. Son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve toplam şampiyonluk sayısında 24 ile ilk sırada yer alan Galatasaray, geçen hafta Beşiktaş'a karşı çıktığı Süper Kupa maçında 5-0'lık ağır bir mağlubiyet yaşamıştı.

2020-21 sezonunda şampiyon olduktan sonra son 3 sezonu zirve yarışının uzağında geçiren Beşiktaş, yeni sezondaki ilk maçına pazar günü Samsunspor deplasmanında çıkacak.

11 sezonluk şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe ise yarın akşam kendi sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

İlk haftanın programı şöyle:

9 Ağustos Cuma 21.00 Galatasaray - Hatayspor 10 Ağustos Cumartesi 19.15 Kasımpaşa - Konyaspor 21.45 Antalyaspor - Göztepe 21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor 11 Ağustos Pazar 19.15 Sivasspor - Trabzonspor 21.45 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor 21.45 Samsunspor - Beşiktaş 12 Ağustos Pazartesi 21.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir 21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK

Toplam 38 hafta oynanacak ligde her hafta bir takım bay geçecek. Ligin ilk yarısı 20 Aralık'ta sona erecek, ikinci yarı 3 Ocak'ta başlayacak. Süper Lig'de sezon 1 Haziran 2025'te sona erecek.

YABANCI KURALI

Her takım kadrosunda toplam 14 yabancı, maç kadrosunda ise 12 yabancı bulundurabilecek. İlk 11'in tamamı ise yabancı oyunculardan oluşabilecek.

İlk yarıdaki transfer dönemi 13 Eylül'de sona erecek.

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