Süper Lig'de yeni sezon transfer dönemi tarihleri belli oldu

TFF, Süper Lig'de yeni sezonun transfer dönemi tarihlerini açıkladı. Yaz transfer döneminin 24 Haziran'da başlayıp, 13 Eylül'de sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

Yaz transfer dönemi 24 Haziran'da başlayıp, 13 Eylül'de sona erecek. TFF, ara transfer döneminin ise 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat'ta sona ereceğini belirtti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir:

Buna göre; 2024-2025 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 13 Eylül 2024 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir."