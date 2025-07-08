Süper Lig'deki yabancı kuralı değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralında değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Süper Lig'de 2025-26 sezonunu için geri sayım devam ederken yabancı kuralında değişiklik yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, “TFF Yönetim Kurulu'nun 07.07.2025 tarih ve 46 sayılı toplantısında alınan kararla Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilir Talimatı'nda, 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nde ve 2025-2026 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

TFF'den daha önce yapılan açıklamaya göre takımların kadrolarındaki 14 yabancı futbolcudan 2'sinin 1 Ocak 2003'ten sonra doğmuş olması gerektiği belirtilmişti.