Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe, Antalyaspor, Trabzonspor ve Samsunspor'un PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

Spor
  • 20.01.2026 23:10
  • Giriş: 20.01.2026 23:10
  • Güncelleme: 20.01.2026 23:12
Fotoğraf: AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe ve Antalyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat, Trabzonspor'un çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Samsunspor'un da saha olayları gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

