Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’in 17. haftasında yaşanan ihlaller nedeniyle 7 kulübü PFDK’ye sevk etti. Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe, Kasımpaşa ve Kayserispor çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle disipline gönderilirken, Gaziantep FK’li Kevin Rodrigues de hakaret nedeniyle sevk edildi.
Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 17. haftasında yapılan ihlallerden dolayı sevkler gerçekleştirildi.
Galatasaray, çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket; Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları; Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe, Kasımpaşa ve Zecorner Kayserispor ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçelerinden dolayı PFDK'ye gönderildi.
RAMS Başakşehir müsabakasında kırmızı kart gören Gaziantep FK futbolcusu Kevin Rodrigues de hakaret nedeniyle disipline sevk edildi.