Süper Lig'den düşen son takım Ankaragücü oldu

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-2 mağlup olan MKE Ankaragücü küme düşen son takım oldu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında Ankaragücü'nü 4-2 mağlup etti.

Bu sonuçla Süper Lig'de küme düşen son ekip Ankaragücü oldu.

Ankaragücü'nün 25. dakikada penaltıdan Anastasios Chatzigiovannis'in atıtğı gole öne geçti. Trabzonspor maçın 63. dakikasında Edin Visca ile durumu 1-1 yaptı.

Kazanmaya ihtiyacı olan Ankaragücü 78. dakikada Ali Sowe ile 2-1 öne geçti. Trabzonspor 87. ve 90. dakikada Enis Destan'ın attığı gollerle 3-2 öne geçmeyi başardı. Enis Destan 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi. Bordo-mavililer 4-2'lik skorla galibiyete ulaştı.

Ankaragücü 40 puanda kaldı ve Süper Lig'de İstanbulspor, Pendikspor ve Karagümrük'ün ardındna küme düşen dördüncü takım oldu.

Trabzonspor, Süper Lig'de sezonu 67 puanla üçüncü sırada bitirdi.