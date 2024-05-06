Süper Lig'e çıkan Göztepe, büyük kutlamaya hazırlanıyor

1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi önceki hafta ilan eden Göztepe, son hafta şölene hazırlanıyor. Bodrum FK ile karşılaşacak olan Göztepe sezonu lider bitirmek için sahaya çıkacak.

TFF 1.Lig'den Süper Lig'e çıkmayı garantileyen İzmir temsilcisi Göztepe, sezonun son maçında Gürsel Aksel Stadı'nda 3'üncülük umudu olan ve play-off oynamayı garantileyen Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, bu maçta Süper Lig'e çıkmanın coşkusunu yaşayacak. Sanatçı Levent Yüksel konseriyle coşacak tribünler, tüm Türkiye'nin Göztepe taraftarı sayesinde yeniden ezberlediği, 'Medcezir' şarkısı eşliğinde renkli görüntüler oluşturacak.

Şampiyonluk kupası Bodrum FK maçının ardından havaya kaldırılacak. Statta yapılacak organizasyonların ardından şampiyonluk coşkusu bu kez sokaklara taşacak. Göztepeli futbolcular ve teknik ekip üstü açık otobüsle tura çıkacak. On binlerce taraftarın katılacağı kutlamalarda ışık ve müzik gösterilerinin yanı sıra meşale şov da gerçekleştirilecek.

HEDEF ZİRVEDE BİTİRMEK

Son maçında Eyüpspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Göztepe'nin ligi zirvede bitirme ihtimali de bulunuyor. Liderlik koltuğunda oturan Eyüpspor'u 3 puan geriden takip eden Göztepe'nin sezonu 1'inci bitirebilmesi için öncelikle mutlaka maçını kazanması gerekecek. Erzurumspor FK deplasmanına çıkacak Eyüpspor'un ise sahadan kesinlikle yenilgiyle ayrılması gerekecek.