Süper Lig'e veda eden ilk takım belli oldu

Süper Lig'de küme düşen ilk ekip belli oldu.

Süper Lig'de -2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, bitime 10 hafta kala küme düşen ilk takım oldu.

Matematiksel olarak küme düşen Adana temsilcisi 2025-26 sezonundan itibaren 1.Lig'de mücadele edecek.

28. haftayı bay geçen Adana temsilcisi, Bodrum FK'nin Rizespor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından lige veda etti.

12 PUANI SİLİNMİŞTİ

Sezonu son 4 takım arasında bitirmesi kesinleşen mavi-lacivertli ekip, Süper Lig'de oynadığı 26 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1'i hükmen olmak üzere 20 yenilgi yaşadı.

Çeşitli gerekçelerle 12 puan silme cezasına çaptırılan Adana Demirspor, -2 puanla 19. ve son sırada yer alıyor.

Adana Demirspor, 26 yıl sonra 2020-2021 sezonu sonunda Süper Lig'e yükselmişti. Adana temsilcisi, 2021-2022'yi 9'uncu, 2022-2023'ü 4'üncü ve 2023-2024'ü 12'nci basamakta tamamlamıştı. Mavi-lacivertli takım, geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmişti.