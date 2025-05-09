Süper Lig'e yükselecek ikinci takım yarın belli oluyor

Trendyol 1. Lig'de doğrudan Süper Lig'e yükselecek ikinci takım ile play-off oynayacak ekipler ve ligden düşecek son takım, yarın oynanacak maçlarla netleşecek. Ligin 38. ve son haftasındaki karşılaşmalar, 11 Mayıs Pazar günkü Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü maçı dışında 10 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ AVANTAJLI KONUMDA

İlk iki sıradaki takımların doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde, lider Kocaelispor'un ardından ikinci sırada yer alan Gençlerbirliği, son haftaya en yakın rakibi Fatih Karagümrük'ün iki puan önünde giriyor. Gençlerbirliği, yarın Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor karşısında alacağı en az bir puanla Süper Lig biletini alacak. Aksi durumda, ligi üçüncü sırada tamamlayarak doğrudan play-off finaline yükselecek. Üçüncülük için Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Erzurumspor FK ve Teksüt Bandırmaspor yarışta bulunuyor.

PLAY-OFF YARIŞI KIZIŞTI

Teksüt Bandırmaspor'un play-off'u garantilediği ligde, 61 puanlı İstanbulspor ve Erzurumspor FK ile birlikte, 58 puana sahip Alagöz Holding Iğdır FK ve Geosis Boluspor ve 57 puanlı Amed Sportif Faaliyetler’in de play-off şansı sürüyor.

DÜŞME HATTINDA SON ADAYLAR

Ligden düşmesi kesinleşen Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Şanlıurfaspor’un ardından son düşecek takım da yarın belli olacak. Sakaryaspor, MKE Ankaragücü ve Manisa FK arasında süren mücadelede, Manisa FK yarın kazanırsa ligde kalacak. MKE Ankaragücü'nün kümede kalması için hem galip gelmesi hem de Manisa FK'nin puan kaybetmesi gerekiyor. Sakaryaspor ise Esenler Erokspor karşısında alacağı bir puanla ligde kalmayı garantileyecek. Olası puan eşitliklerinde MKE Ankaragücü veya Sakaryaspor’un lige veda etmesi ihtimali bulunuyor.