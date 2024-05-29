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Süper Lig'e yükselecek üçüncü takım yarın Adana'da belli olacak

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e yükselecek son ekip, yarın Adana'da yapılacak Sakaryaspor-Bodrum FK maçının galibi olacak.

Ajans Haberleri
  • 29.05.2024 16:28
  • Giriş: 29.05.2024 16:28
  • Güncelleme: 29.05.2024 16:28
Kaynak: AA
Süper Lig'e yükselecek üçüncü takım yarın Adana'da belli olacak

Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Geçen sezon değişen statüyle ligi üçüncü bitiren Sakaryaspor, doğrudan play-off finaline yükseldi. Sakaryaspor'un rakibi Bodrum FK ise play-off ilk turunda Boluspor'u eledikten sonra ikinci turda da Ahlatcı Çorum FK'yi saf dışı bıraktı.

2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan iki ekipten Sakaryaspor, doğrudan 1. Lig vizesi alırken, Bodrum FK ise play-off maçları sonunda 1. Lig'e çıkmıştı.

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