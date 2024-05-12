Süper Lig'e yükselen Göztepe şampiyonluk kupasını aldı

Trendyol 1. Lig'de sezonu ikinci bitiren ve Süper Lig'e çıkan Göztepe, dün oynanan Bodrum FK maçının ardından kupasını aldı.

Trendyol 1. Lig’in bitimine iki hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Göztepe, Bodrum FK maçının ardından kupasını aldı.

Trendyol 1.Lig’in de sezon bitimine iki hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Göztepe, 34. Hafta mücadelesinde Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçı 1-1'lik skorla tamamlayan sarı kırmızlı ekip karşılaşma sonrası kupasına kavuştu. Maçın ardından Göztepeli yöneticiler, futbolcular ve teknik ekip müzik ve ışık gösterileri eşliğinde sahaya kurulan dev platforma davet edildi.

Kupayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi takım kaptanlarına takdim etti. Kupanın havaya kaldırılması sonrası Göztepeli futbolcular, takım kaptanları Atınç Nukan, İsmail Köybaşı ve Yalçın Kayan tarafından kaldırılan kupa ile tribünleri dolaştı.