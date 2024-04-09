Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor, bunu başaran 67. takım oldu

Eyüpspor'un Süper Lig vizesi aldığı Trendyol 1. Lig'e veda eden 2 takım da belli olurken, kalan 5 haftada üst sıralarda ve düşme hattındaki mücadele devam edecek.

Sezon sonunda ilk iki takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, 3, 4, 5, 6. ve 7. sıradaki takımların play-off oynayacağı 1. Lig'de, play-off'tan sonra bir ekip daha üst lige çıkacak. Son 3 sırada yer alacak ekipler ise TFF 2. Lig'e düşecek.

Bitime 5 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor, bunu başaran 67. takım oldu.

Gelecek sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek İstanbul temsilcisinin teknik direktörü Arda Turan, Süper Lig vizesi alan 121. çalıştırıcı unvanını elde etti.

Takımlarının Süper Lig'e taşıyan isimler içinde Kadri Aytaç, Yılmaz Vural ve Yücel İldiz bunu dörder kez başardı. Ali Hoşfikirer, Hüseyin Kalpar, Kamuran Soykıray, Mehmet Altıparmak, Samet Aybaba ve Zeynel Soyuer ise üçer defa Süper Lig vizesi aldı.