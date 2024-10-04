Süper Lig en değerli oyuncular listesi güncellendi | Zirvenin adı değişmedi

202472025 Trendyol Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi.

Transfermarkt verilerine göre, listenin ilk sırasında 75 Milyon Euro ile Galatasaray'lı santrfor Victor Osimhen oldu.

Osimhen'in piyasa değerinin 35 Milyon Euro düşmesi dikkat çekti.

Listede Galatasaray'dan 8, Fenerbahçe'den 7, Beşiktaş'tan 4 ve Trabzonspor'dan 1 oyuncu yer aldı.

TRENDYOL SÜPER LİG EN DEĞERLİ OYUNCULAR LİSTESİ

Victor Osimhen: 75 Milyon Euro (25 M. Düşüş) Sofyan Amrabat: 22 Milyon Euro Youssef En-Nesyri: 22 Milyon Euro (2 M. Yükseliş) Barış Alper Yılmaz: 21 Milyon Euro (1 M. Yükseliş) Gabriel Sara: 20 Milyon Euro (2 M. Yükseliş) Sebastian Szymański: 19 Milyon Euro Allan Saint-Maximin: 18 Milyon Euro Davinson Sánchez: 18 Milyon Euro Gedson Fernandes: 17 Milyon Euro (2 M. Yükseliş) Simon Banza: 16 Milyon Euro (2 M. Düşüş) Victor Nelsson: 16 Milyon Euro (1 M. Düşüş) Lucas Torreira: 15 Milyon Euro Jayden Oosterwolde: 15 Milyon Euro (2 M. Yükseliş) Fred: 15 Milyon Euro (2 M. Düşüş) Mauro Icardi: 15 Milyon Euro (2 M. Düşüş) Semih Kılıçsoy: 15 Milyon Euro (3 M. Yükseliş) Rafa: 14 Milyon Euro Roland Sallai: 14 Milyon Euro (1 M. Düşüş) İsmail Yüksek: 14 Milyon Euro (2 M. Yükseliş) Moatasem Al-Musrati: 13 Milyon Euro (1 M. Düşüş)

AVRUPA'NIN EN DEĞERLİ 8'İNCİ LİGİ

Trendyol Süper Lig'de yer alan takımların toplam piyasa değeri ise 1.15 Milyar Euro oldu. Böylece Trendyol Süper Ligi, Avrupa'nın en değerli sekizinci ligi oldu. Avrupa'daki en değerli lig, 11.73 Milyar Euro ile İngiltere Premiere Ligi oldu.