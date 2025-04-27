Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Süper Lig: Eyüpspor: 1 - Galatasaray: 5

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadeleden 5-1’lik skorla ayrıldı. Böylece Galatasaray, üst üste 5. maçından galip ayrılmış oldu.

Spor
  • 27.04.2025 21:02
  • Giriş: 27.04.2025 21:02
  • Güncelleme: 27.04.2025 21:10
Kaynak: İHA
Süper Lig: Eyüpspor: 1 - Galatasaray: 5
FOTOĞRAF: AA

Galatasaray, Eyüpspor karşılaşmasıyla üst üste 5. maçından galip ayrıldı.

Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, Eyüpspor’a konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadeleden 5-1’lik skorla galip ayrıldı ve yenilmezliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor maçıyla resmi maçlardaki galibiyet serisini 5’e çıkardı.

Aslan, Süper Lig’de Samsunspor, Bodrum FK ve Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Fenerbahçe ve Konyaspor’u mağlup etti.

Cimbom, ligde gelecek evinde Sivasspor ile mücadele edecek.

BirGün'e Abone Ol