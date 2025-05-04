Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş: 1

Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle puanını 55’e yükseltti ve sezonu 3. sırada bitirme adına önemli bir 3 puan kazandı.

Siyah-beyazlılar, ligde bu sezon derbilerde aldığı galibiyetlerle ön plana çıktı. Kartal, tek mağlubiyetini 10. haftada deplasmanda Galatasaray'a karşı 2-1'lik skorla aldı. Beşiktaş, sarı-kırmızılılarla evinde oynadığı müsabakayı ise 2-1 kazandı.

Ligin 15. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 1-0 yenen Beşiktaş, rakibiyle Ülker Stadyumu'nda oynadığı derbiden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe, bu sezon evinde 10 puan kaybederken, Galatasaray ve Beşiktaş'a da mağlup oldu.

Sezonun son haftalarına kadar ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe'de sahasında kaybettiği puanlar farkın artmasına neden oldu.

Kanarya, bu sezon ligde sahasında Galatasaray ve Beşiktaş'a yenilirken, Samsunspor ve Kayserispor ile de berabere kaldı.