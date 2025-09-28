Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Antalyaspor: 0

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Böylece Fenerbahçe, 3 resmi maç sonra galibiyete uzandı.

Süper Lig'in 7. haftasındaki Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

4. dakikada Brown'nun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası sağ çaprazındaki En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top kaleci Julian'da kaldı.

6. dakikada Nene'nin pasıyla ceza yayı çevresinde topla buluşan Talisca'nın şutunu kaleci Julian kontrol etti.

20. dakikada En-Nesyri'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Nene'nin ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutu Julian kurtardı.

26. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Julian, sağına yatarak topu kontrol etti.

31. dakikada savunmanın yaptığı hatada topu kapan Asensio'nun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Julian, yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

35. dakikada Nene'nin pasında topla buluşan Talisca'nın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden dışarı gitti.

42. dakikada Van De Streek'in uzun pasında savunma arkasına sarkan ve büyük boşluk yakalayan Hasan Yakub İlçin'e ceza yayı önünde Asensio müdahalede bulundu. Dönen topu önünde bulan Storm'un ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Ederson'un kurtarışının ardından meşin yuvarlak Semedo'ya çarpıp kaleye yöneldi. Oosterwolde, top çizgiyi geçmeden önce meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

İKİNCİ YARI

48. dakikada Antalyaspor savunmasının yaptığı pas hatasında topu kapan Nene'nin ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Julian, sağına yatarak topu kurtardı. En-Nesyri'nin altıpas içinde dönen topa yaptığı vuruşta Julian, ayağı ile yaptığı kurtarışla yine gole izin vermedi.

65. dakikada Fenerbahçe, penaltıdan bulduğu golle öne geçti. Hakem Ali Yılmaz, ceza sahası içinde Paal'ın Nene'nin kafasına müdahalede bulunduğunu belirterek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Talisca, kaleci ve topu farklı köşelere göndererek ağları sarstı: 1-0.

85. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Nene, meşin yuvarlağı Asensio'ya aktardı. İspanyol oyuncunun ayak içiyle ceza yayında bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, direk dibinden auta çıktı.

90+2. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Brown'un sol kanattan açtığı ortada kaleci Julian, topu elinden kaçırdı. Arka direkte bulunan Szymanski, seken topta yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 2-0.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 2-0 kazandı.