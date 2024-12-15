Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Başakşehir: 1

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR: İLK YARI

22. dakikada Kostic’in sol taraftan ortasında Dzeko’nun ön kale direği önünden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

26. dakikada Osayi Samuel’in pasında Dzeko’nun ceza yayı üzerinden gelişine vuruşunda kaleci Deniz meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada Oğuz Aydın’ın ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan vuruşunda uzak kale direğine de çarpan top auta gitti.

38. dakikada İrfan’ın sağ taraftan ortasında arka direkte Çağlar’ın kafa vuruşunda kaleci Deniz topu kornere çeldi.

42. dakikada Szymanski’nin pasında ceza sahası çizgisi üzeri sol çaprazdan Dzeko’nun vuruşunda kaleci Deniz’in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. 1-0

45+2. dakikada hakem Ozan Ergün VAR’dan gelen uyarı sonrası Dzeko ile Ba arasındaki pozisyonu izleyerek Ba’ya kırmızı kart gösterdi.

MAÇTAN DAKİKALAR: İKİNCİ YARI

50. dakikada Dzeko ile verkaç sonrası kale önünde Oğuz Aydın’ın bekletmeden vuruşunda top savunmaya da çarparak kornere gitti.

59. dakikada Kemen’in arasında savunma arkasına sarkan Piatek’in ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Ertuğrul Çetin'den önce dokunduğu top ağlarla buluştu. 1-1

74. dakikada Tadic’in sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde bulunan En-Nesyri’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

76. dakikada savunma arkasına atılan pasta Rodrigo Becao'dan topu alan Piatek’in ceza sahası içinde kaleci Ertuğrul Çetin ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top kalenin üzerinden dışarı gitti.

76. dakikada Rodrigo Becao, Piatek ile girdiği pozisyonda sakatlandı. Oyuncu değişikliği hakkını tamamlayan sarı-lacivertliler, Becao’nun devam edememesinden dolayı sahada 10 kişi kaldı.

90. dakikada Kostic’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde En-Nesyri, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1