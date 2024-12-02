Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 1

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti.

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR: İLK YARI

3. dakikada Maxim’in çıkarken kaptırdığı top sonrası ceza yayı üzerinde topla buluşan En-Nesyri’nin pasında Oğuz Aydın’ın sol çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

8. dakikada Tadic’in ara pasında En-Nesyri’nin karşı karşıya pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

41. dakikada Ndiaye’nin sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Okereke'nin, Samet Akaydin’in markajından kurtulduktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Livakovic golü engelledi. Pozisyonun devamında seken topu takip eden Okereke meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

MAÇTAN DAKİKALAR: İKİNCİ YARI

49. dakikada Oğuz Aydın’ın pasında topla buluşan Tadic’in sert vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak az farkla yandan kornere gitti.

57. dakikada Maximin’in Sorescu’yu çalımladıktan sonra ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Dioudis’in parmak uçlarıyla temas ettiği meşin yuvarlak üst direğe de çarparak kornere çıktı.

78. dakikada Tadic’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Becao’nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

89. dakikada Fred’in sol taraftan uzun pasında Dzeko’nun ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1

90+5. dakikada Fred, ceza sahası içinde Bruno Viana’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Alper Akarsu, penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen Akarsu, penaltıyı iptal etti.