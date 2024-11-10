Süper Lig: Fenerbahçe: 4 - Sivasspor: 0

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor’u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR: İLK YARI

24. dakikada Dusan Tadic ile verkaçı sonrası sağ taraftan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş’ın içeri çevirdiği topa arka direkte Samet Akaydin’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

30. dakikada Charilaos Charisis’in sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Uros Radakovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

37. dakikada savunmanın sektirdiği topu ceza sahası içi sağ çaprazda önünde bulan Mert Hakan Yandaş’ın vuruşunda kaleci Dorde Nikolic’in kurtarışı sonrası savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

44. dakikada sağ kanatta Mert Hakan Yandaş’ın içeri çevirdiği topta ön direkte En-Nesyri’nin dokunduğu meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.

45+6. dakikada Sofyan Amrabat’ın pasında sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, rakiplerini geçerek soldan ceza sahasına girdi ve uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Dorde Nikolic meşin yuvarlağı kurtardı.

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Sivasspor’u 4-0 mağlup etti.

İKİNCİ YARI

50. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri, Dorde Nikolic’in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

54. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Dusan Tadic, kaleci Dorde Nikolic ile topu ayrı köşelere gönderdi. 2-0

68. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Samuel Moutoussamy’ın sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Dominik Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

82. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Fred’in içeri çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı. Dönen topu ceza sahası dışında önünde bulan Sofyan Amrabat’ın beklemeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

90+4. dakikada Sivasspor’un kullandığı kornerin ardından hızlı çıkan Fenerbahçe’de Sebastian Szymanski’in pasında topla buluşan Saint-Maximin, ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0