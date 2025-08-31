Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Fenerbahçe: 3
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.
Süper Lig’in 4. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR: İLK YARI
14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın ortasında arka direkte Nene’nin yaptığı dokunuşla Pereira’ya çarpan top ağlarla buluştu. 0-1
19. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Talisca’nın çizgi üzerindeki şutunu kaleci Gökhan Akkan, kornere çeldi.
31. dakikada sol kanattan Nene’nin sonrası penaltı noktasına doğru pasında En-Nesyri’nin şutunda top yandan dışarı çıktı.
35. dakikada Archie Brown’ın sol kanattan ortasında kale önünde En-Nesyri’nin şutunda top filelerle buluştu. 0-2
40. dakikada ceza sahası içerisinde Oğuz Aydın’ın içeriye çevirdiği topa Edson Alvarez'in şutunda direk dibinde En-Nesyri meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3
43. dakikada gelişen atakta ceza sahası yayı üzerine yönelen İrfan Can Kahveci’nin şutunda top az farkla üstten auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR: İKİNCİ YARI
51. dakikada sol kanatta topla buluşan Archie Brown'ın ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı şut sonrası top direğin dibinden auta çıktı.
57. dakikada ceza sahası içerisine gönderilen pas sonrası topla buluşan Oğulcan Ülgün'ün şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
64. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası içerisinde iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3