Süper Lig Gol Krallığı 2026 | Zirvede Hangi Oyuncu Var? (17. Hafta İlk 10)

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu tüm hızıyla devam ederken, gol krallığı yarışı da futbolseverlerin en çok takip ettiği başlıkların başında geliyor. 17. hafta itibarıyla güncellenen liste, hem zirvedeki isim hem de ilk 10’daki yoğun rekabetle dikkat çekiyor. Peki Süper Lig gol krallığında kim birinci ve ilk 10’da hangi oyuncular yer alıyor?

SÜPER LİG GOL KRALLIĞINDA ZİRVE DEĞİŞTİ Mİ?

17. hafta sonunda açıklanan verilere göre, Süper Lig gol krallığı yarışında zirvede yer alan isim RAMS Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov oldu. Başarılı forvet, attığı 12 gol ile listenin ilk sırasında bulunuyor.

Zirve takibinde ise Trabzonspor’un golcüsü Paul Onuachu yer alıyor. Onuachu, 11 golle lideri yakından takip ederken, ilk 10’daki oyuncular arasındaki gol farklarının oldukça düşük olması, yarışın sezon boyunca süreceğini gösteriyor.

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI (17. HAFTA – İLK 10)

17. hafta Süper Lig gol krallığı ilk 10 listesi şöyle:

Sıra Oyuncu Takım Gol 1 Eldor Shomurodov RAMS Başakşehir 12 2 Paul Onuachu Trabzonspor 11 3 Talisca Fenerbahçe 9 4 Mauro Icardi Galatasaray 9 5 Felipe Augusto da Silva Trabzonspor 8 6 Marco Asensio Fenerbahçe 8 7 Umut Nayir TÜMOSAN Konyaspor 8 8 Ernest Muçi Trabzonspor 7 9 Tammy Abraham Beşiktaş 7 10 Youssef En Nesyri Fenerbahçe 7

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

17. hafta itibarıyla Süper Lig gol krallığı listesinde Başakşehir, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi ligin önde gelen kulüplerinin golcüleri dikkat çekiyor. Özellikle ilk 4 sıradaki oyuncular arasındaki farkın yalnızca birkaç gol olması, zirvenin her hafta el değiştirebileceğini gösteriyor.

Süper Lig gol kralı kim?

17. hafta itibarıyla Süper Lig gol krallığında zirvede, 12 golle Eldor Shomurodov yer almaktadır.

Gol krallığı yarışında ikinci sırada kim var?

Paul Onuachu, attığı 11 golle gol krallığı yarışında ikinci sırada bulunuyor.

İlk 10’da en fazla oyuncusu olan takım hangisi?

17. hafta ilk 10 listesinde Trabzonspor ve Fenerbahçe üçer oyuncuyla öne çıkmaktadır.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda gol krallığı yarışı, 17. hafta itibarıyla büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Eldor Shomurodov zirvede yer alsa da, onu yakından takip eden isimlerin gol sayıları yarışın sezon sonuna kadar süreceğini net biçimde ortaya koyuyor. Önümüzdeki haftalarda sıralamanın nasıl şekilleneceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.