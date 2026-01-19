Süper Lig Gol Krallığı | Listede Hangi Futbolcular Var? (Güncel)

Trendyol Süper Lig’de sezon ilerledikçe gol krallığı yarışı da giderek kızışıyor. “Süper Lig Gol Krallığı sıralaması”, “Gol krallığında 1. sırada kim var?” ve “Süper Lig gol krallığı güncel liste” gibi sorular futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 2026 sezonu itibarıyla Trendyol Süper Lig gol krallığı tablosu ve öne çıkan isimler.

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI 2026 GÜNCEL DURUM

Gol krallığı yarışında zirve el değiştirirken, Süper Lig’in yıldız forvetleri takımlarını sırtlamaya devam ediyor. Rams Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş forması giyen futbolcular gol sayılarıyla dikkat çekiyor.

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI SIRALAMASI

Sıra Futbolcu Takım Gol 1 Eldor Shomurodov Rams Başakşehir FK 13 2 Talisca Fenerbahçe A.Ş. 11 3 Ebere Paul Onuachu Trabzonspor A.Ş. 11 4 Felipe Augusto da Silva Trabzonspor A.Ş. 9 5 Mauro Emanuel Icardi Galatasaray A.Ş. 9 6 Ernest Muçi Trabzonspor A.Ş. 8 7 Marco Asensio Willemsen Fenerbahçe A.Ş. 8 8 Mehmet Umut Nayir TÜMOSAN Konyaspor 8 9 Kevin Bakumo Abraham Beşiktaş A.Ş. 7 10 Mohamed Lamine Bayo Gaziantep FK 7 11 Youssef En Nesyri Fenerbahçe A.Ş. 7 12 Bruno Petkovic Kocaelispor 6 13 Datro David Fofana Fatih Karagümrük 6 14 German Onugkha Kayserispor 6 15 Juan Santos da Silva Göztepe A.Ş. 6 16 Leroy Aziz Sane Galatasaray A.Ş. 6 17 Victor James Osimhen Galatasaray A.Ş. 6 18 Anthony Musaba Fenerbahçe A.Ş. 5 19 Barış Alper Yılmaz Galatasaray A.Ş. 5 20 Carl Johan Holse Justesen Samsunspor A.Ş. 5

GOL KRALLIĞINDA ZİRVE YARIŞI

13 golle listenin zirvesinde yer alan Eldor Shomurodov, sezonun şu ana kadarki en formda ismi olarak öne çıkıyor. Onu 11’er golle Fenerbahçe’den Talisca ve Trabzonspor’dan Onuachu takip ediyor.

Galatasaray cephesinde ise Icardi, Osimhen ve Leroy Sané gibi yıldızlar gol krallığı yarışında iddialı konumda bulunuyor. Fenerbahçe’de En Nesyri ve Musaba, Beşiktaş’ta ise Bakumo Abraham skora katkı sağlayan isimler arasında.

Gol krallığında 1. sırada kim var?

Güncel listede Eldor Shomurodov 13 golle birinci sırada yer alıyor.

Süper Lig Gol Krallığı Osimhen kaç gol attı?

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla 6 gol kaydetti.

Icardi gol sayısı kaç?

Mauro Icardi, Süper Lig’de şu ana kadar 9 gol attı.

Süper Lig Gol Krallığı listesi neye göre belirleniyor?

Liste, Trendyol Süper Lig’de atılan toplam gol sayısına göre güncellenmektedir.

Trendyol Süper Lig gol krallığı 2026 sezonunda büyük bir rekabete sahne oluyor. Shomurodov zirvede yer alırken, Icardi, Osimhen, Onuachu ve En Nesyri gibi yıldızlar yarışı yakından takip ediyor. Sezon ilerledikçe gol krallığı sıralamasındaki değişimler futbolseverlerin gündeminde olmaya devam edecek.