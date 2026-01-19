Giriş / Abone Ol
Süper Lig Gol Krallığı | Listede Hangi Futbolcular Var? (Güncel)

Süper Lig gol krallığında 2026 sezonu itibarıyla zirvede hangi futbolcu yer alıyor? Icardi, Osimhen, Talisca ve En Nesyri gol krallığı yarışında kaç golle hangi sıralarda bulunuyor? Güncel liste haberimizde.

BirBilgi
  • 19.01.2026 15:58
  • Giriş: 19.01.2026 15:58
  • Güncelleme: 19.01.2026 15:59
Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig’de sezon ilerledikçe gol krallığı yarışı da giderek kızışıyor. “Süper Lig Gol Krallığı sıralaması”, “Gol krallığında 1. sırada kim var?” ve “Süper Lig gol krallığı güncel liste” gibi sorular futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 2026 sezonu itibarıyla Trendyol Süper Lig gol krallığı tablosu ve öne çıkan isimler.

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI 2026 GÜNCEL DURUM

Gol krallığı yarışında zirve el değiştirirken, Süper Lig’in yıldız forvetleri takımlarını sırtlamaya devam ediyor. Rams Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş forması giyen futbolcular gol sayılarıyla dikkat çekiyor.

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI SIRALAMASI

SıraFutbolcuTakımGol
1Eldor ShomurodovRams Başakşehir FK13
2TaliscaFenerbahçe A.Ş.11
3Ebere Paul OnuachuTrabzonspor A.Ş.11
4Felipe Augusto da SilvaTrabzonspor A.Ş.9
5Mauro Emanuel IcardiGalatasaray A.Ş.9
6Ernest MuçiTrabzonspor A.Ş.8
7Marco Asensio WillemsenFenerbahçe A.Ş.8
8Mehmet Umut NayirTÜMOSAN Konyaspor8
9Kevin Bakumo AbrahamBeşiktaş A.Ş.7
10Mohamed Lamine BayoGaziantep FK7
11Youssef En NesyriFenerbahçe A.Ş.7
12Bruno PetkovicKocaelispor6
13Datro David FofanaFatih Karagümrük6
14German OnugkhaKayserispor6
15Juan Santos da SilvaGöztepe A.Ş.6
16Leroy Aziz SaneGalatasaray A.Ş.6
17Victor James OsimhenGalatasaray A.Ş.6
18Anthony MusabaFenerbahçe A.Ş.5
19Barış Alper YılmazGalatasaray A.Ş.5
20Carl Johan Holse JustesenSamsunspor A.Ş.5

GOL KRALLIĞINDA ZİRVE YARIŞI

13 golle listenin zirvesinde yer alan Eldor Shomurodov, sezonun şu ana kadarki en formda ismi olarak öne çıkıyor. Onu 11’er golle Fenerbahçe’den Talisca ve Trabzonspor’dan Onuachu takip ediyor.

Galatasaray cephesinde ise Icardi, Osimhen ve Leroy Sané gibi yıldızlar gol krallığı yarışında iddialı konumda bulunuyor. Fenerbahçe’de En Nesyri ve Musaba, Beşiktaş’ta ise Bakumo Abraham skora katkı sağlayan isimler arasında.

Gol krallığında 1. sırada kim var?

Güncel listede Eldor Shomurodov 13 golle birinci sırada yer alıyor.

Süper Lig Gol Krallığı Osimhen kaç gol attı?

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla 6 gol kaydetti.

Icardi gol sayısı kaç?

Mauro Icardi, Süper Lig’de şu ana kadar 9 gol attı.

Süper Lig Gol Krallığı listesi neye göre belirleniyor?

Liste, Trendyol Süper Lig’de atılan toplam gol sayısına göre güncellenmektedir.

Trendyol Süper Lig gol krallığı 2026 sezonunda büyük bir rekabete sahne oluyor. Shomurodov zirvede yer alırken, Icardi, Osimhen, Onuachu ve En Nesyri gibi yıldızlar yarışı yakından takip ediyor. Sezon ilerledikçe gol krallığı sıralamasındaki değişimler futbolseverlerin gündeminde olmaya devam edecek.

