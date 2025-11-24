Giriş / Abone Ol
Süper Lig Gol Krallığı: Zirvede Kim Var? (13. Hafta Güncel Liste)

Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızışıyor. Rizespor'a 2 gol atan Asensio toplam kaç gole ulaştı? Gençlerbirliği'ni boş geçmeyen Icardi kaçıncı sırada? Osimhen kaç gol attı? Trabzonspor'da Onachu ve Başakşehir'de Shomurodov'un kaç golü var. Süper Lig 13. hafta gol krallığı listesi haberimizde.

BirBilgi
  • 24.11.2025 09:48
  • Giriş: 24.11.2025 09:48
  • Güncelleme: 24.11.2025 09:48
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: AA

Trendyol Süper Lig’de gol krallığı yarışı adeta nefes kesiyor. 13. hafta maçlarının büyük bölümü tamamlanırken, zirvede kıyasıya bir rekabet ortaya çıktı. Futbolseverlerin en merak ettiği sorular arasında Onuachu kaç gol attı?, Icardi kaç gol?, Asensio kaç gol?, Talisca kaç gol? ve Osimhen kaç gol gibi sorular öne çıkıyor. İşte Süper Lig’de gol krallığı yarışının güncel durumu ve zirveye en yakın isimler...

13. HAFTA SÜPER LİG GOL KRALLIĞI GÜNCEL TABLOSU

SıraOyuncuTakımGol Sayısı
1Ebere Paul OnuachuTrabzonspor8
1Eldor ShomurodovBaşakşehir8
3Mauro IcardiGalatasaray7
4Youssef En NesyriFenerbahçe7
5TaliscaFenerbahçe6
6Marco AsensioFenerbahçe6
7Mehmet Umut NayirKonyaspor6
8Carl Johan Holse JustesenSamsunspor5
9Felipe Augusto Da SilvaTrabzonspor5
10German OnugkhaKayserispor5
11Juan Santos Da SilvaGöztepe5
12Kevin Bakumo AbrahamBeşiktaş5
14Pape Habib GueyeKasımpaşa5
14Rafael Alexandre FernandesBeşiktaş5

Not: Aynı gol sayısına sahip oyuncular isim sırasına göre sıralanmıştır.

ZİRVE YARIŞINDA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Ebere Paul Onuachu – Trabzonspor

Onuachu, fizik gücü ve hava toplarındaki üstün performansıyla Trabzonspor’un gol yollarındaki en etkili ismi konumunda. Gol sayısını 8’e çıkaran yıldız forvet, gol krallığı yarışında liderlik koltuğunu paylaşıyor.

Mauro Icardi Kaç Gol Attı?

Galatasaray’ın gol makinesi Mauro Icardi kaç gol attı? sorusu taraftarların sıkça sorduğu bir soru. Arjantinli yıldız şu anda 7 golle zirve yarışının en güçlü adaylarından biri.

Youssef En Nesyri – Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin yeni transferi En Nesyri, 7 golle listeye ortak oldu. Agresif oyun tarzı ve ceza sahası etkinliğiyle dikkat çeken oyuncu, yarışta üst sıraları zorluyor.

Talisca Kaç Gol Attı?

Fenerbahçe’nin yıldızlarından Talisca kaç gol attı? sorusunun cevabı 6. Attığı kritik gollerle takımına önemli katkılar sağlıyor.

Marco Asensio Kaç Gol Attı?

Asensio kaç gol attı? diye merak edenler için İspanyol yıldız da 6 golle listenin önemli isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Lig devam ederken oyuncuların performansı, takım formu ve sakatlık durumları yarışın seyrini belirleyecek. Özellikle Icardi, Talisca ve En Nesyri gibi isimlerin çıkışa geçmesi halinde zirvede dengeler her an değişebilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR (FAQ)

Onuachu kaç gol attı?

Onuachu şu ana kadar 8 gol kaydetti.

Asensio kaç gol attı?

Marco Asensio toplamda 6 gol attı.

Icardi kaç gol attı?

Mauro Icardi, Süper Lig'de şu ana kadar 7 gol attı.

Talisca kaç gol attı?

Talisca gol sayısını 6'ya yükseltti.

Gol krallığı yarışında lider kim?

Gol krallığı yarışında ilk sırayı Onuachu ve Shomurodov 8 golle paylaşıyor.

Osimhen kaç gol attı?

Galatasaray'da Osimhen'in 3 golü bulunuyor.

SONUÇ

Süper Lig’de gol krallığı yarışı her hafta daha da heyecanlanıyor. Onuachu ve Shomurodov zirvede yer alırken, Icardi, En Nesyri, Talisca ve Asensio gibi yıldızlar yarışın çok yakın takipçisi. Önümüzdeki haftalarda bu sıralamanın hızlı biçimde değişmesi sürpriz olmayacak.

