Süper Lig Gol Krallığı: Zirvede Kim Var? (13. Hafta Güncel Liste)

Trendyol Süper Lig’de gol krallığı yarışı adeta nefes kesiyor. 13. hafta maçlarının büyük bölümü tamamlanırken, zirvede kıyasıya bir rekabet ortaya çıktı. Futbolseverlerin en merak ettiği sorular arasında Onuachu kaç gol attı?, Icardi kaç gol?, Asensio kaç gol?, Talisca kaç gol? ve Osimhen kaç gol gibi sorular öne çıkıyor. İşte Süper Lig’de gol krallığı yarışının güncel durumu ve zirveye en yakın isimler...

13. HAFTA SÜPER LİG GOL KRALLIĞI GÜNCEL TABLOSU

Sıra Oyuncu Takım Gol Sayısı 1 Ebere Paul Onuachu Trabzonspor 8 1 Eldor Shomurodov Başakşehir 8 3 Mauro Icardi Galatasaray 7 4 Youssef En Nesyri Fenerbahçe 7 5 Talisca Fenerbahçe 6 6 Marco Asensio Fenerbahçe 6 7 Mehmet Umut Nayir Konyaspor 6 8 Carl Johan Holse Justesen Samsunspor 5 9 Felipe Augusto Da Silva Trabzonspor 5 10 German Onugkha Kayserispor 5 11 Juan Santos Da Silva Göztepe 5 12 Kevin Bakumo Abraham Beşiktaş 5 14 Pape Habib Gueye Kasımpaşa 5 14 Rafael Alexandre Fernandes Beşiktaş 5

Not: Aynı gol sayısına sahip oyuncular isim sırasına göre sıralanmıştır.

ZİRVE YARIŞINDA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Ebere Paul Onuachu – Trabzonspor

Onuachu, fizik gücü ve hava toplarındaki üstün performansıyla Trabzonspor’un gol yollarındaki en etkili ismi konumunda. Gol sayısını 8’e çıkaran yıldız forvet, gol krallığı yarışında liderlik koltuğunu paylaşıyor.

Mauro Icardi Kaç Gol Attı?

Galatasaray’ın gol makinesi Mauro Icardi kaç gol attı? sorusu taraftarların sıkça sorduğu bir soru. Arjantinli yıldız şu anda 7 golle zirve yarışının en güçlü adaylarından biri.

Youssef En Nesyri – Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin yeni transferi En Nesyri, 7 golle listeye ortak oldu. Agresif oyun tarzı ve ceza sahası etkinliğiyle dikkat çeken oyuncu, yarışta üst sıraları zorluyor.

Talisca Kaç Gol Attı?

Fenerbahçe’nin yıldızlarından Talisca kaç gol attı? sorusunun cevabı 6. Attığı kritik gollerle takımına önemli katkılar sağlıyor.

Marco Asensio Kaç Gol Attı?

Asensio kaç gol attı? diye merak edenler için İspanyol yıldız da 6 golle listenin önemli isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Lig devam ederken oyuncuların performansı, takım formu ve sakatlık durumları yarışın seyrini belirleyecek. Özellikle Icardi, Talisca ve En Nesyri gibi isimlerin çıkışa geçmesi halinde zirvede dengeler her an değişebilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR (FAQ) Onuachu kaç gol attı? Onuachu şu ana kadar 8 gol kaydetti. Asensio kaç gol attı? Marco Asensio toplamda 6 gol attı. Icardi kaç gol attı? Mauro Icardi, Süper Lig'de şu ana kadar 7 gol attı. Talisca kaç gol attı? Talisca gol sayısını 6'ya yükseltti. Gol krallığı yarışında lider kim? Gol krallığı yarışında ilk sırayı Onuachu ve Shomurodov 8 golle paylaşıyor. Osimhen kaç gol attı? Galatasaray'da Osimhen'in 3 golü bulunuyor.

SONUÇ

Süper Lig’de gol krallığı yarışı her hafta daha da heyecanlanıyor. Onuachu ve Shomurodov zirvede yer alırken, Icardi, En Nesyri, Talisca ve Asensio gibi yıldızlar yarışın çok yakın takipçisi. Önümüzdeki haftalarda bu sıralamanın hızlı biçimde değişmesi sürpriz olmayacak.