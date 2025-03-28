Süper Lig Güncel Puan Durumu: Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı kaç?

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 28. haftası geride kalırken, hem zirve yarışında hem de küme düşme hattında büyük bir rekabet yaşanıyor. Futbolseverlerin merakla aradığı "Süper Lig güncel puan durumu", "Galatasaray kaç puanla lider", "Beşiktaş kaçıncı sırada", "Trabzonspor kaç puanda" gibi soruların cevabı şöyle:

GALATASARAY KAÇ PUANLA LİDER?

Süper Lig’in namağlup lideri Galatasaray, 27 haftada 22 galibiyet ve 5 beraberlikle 71 puana ulaştı.

Sarı-kırmızılılar bu sezon henüz mağlubiyet yüzü görmedi.

En çok aranan sorulardan biri olan "Galatasaray kaç maç kaybetti?" sorusunun cevabı ise şu: Galatasaray henüz maç kaybetmedi.

FENERBAHÇE KAÇINCI SIRADA?

Fenerbahçe, 26 maçta 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 62 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde.

Google'da sıkça aranan "Fenerbahçe'nin puanı kaç" sorusunun güncel cevabı 62 puan.

BEŞİKTAŞ KAÇINCI SIRADA?

Siyah-beyazlı ekip, 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş topladığı 44 puanla 4. sırada yer alıyor.

Özellikle taraftarların sık aradığı "Beşiktaş kaçıncı sırada?" sorusu bu hafta da gündemde.

TRABZONSPOR’UN PUANI KAÇ?

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, 26 haftada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 35 puanda.

Trabzonspor ligde 9. sırada bulunuyor.

“Trabzonspor kaç galibiyet aldı?” sorusunun yanıtı: 9.

SAMSUNSPOR KAÇINCI SIRADA?

Sezonun sürprizlerinden biri olan Reeder Samsunspor, 27 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Kırmızı-beyazlılar 51 puanla 3. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Taraftarların merak ettiği "Samsunspor kaç puanda?" sorusunun cevabı: 51.

GÖZTEPE'NİN PUANI KAÇ?

Göztepe, oynadığı 26 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 37 puana ulaştı.

İzmir temsilcisi haftayı 7. sırada kapattı.

“Göztepe Süper Lig’de kaçıncı sırada?” sorusu için güncel cevap: 7. sırada.

KÜME DÜŞME HATTINDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

Adana Demirspor, 26 maçta sadece 2 galibiyet alabildi ve Süper Lig'den düşmesi kesinleşti.

18. sıradaki Hatayspor ise 22 puanda ve düşme hattında yer alıyor.

Kayserispor ve Sivasspor 27’şer puanla tehlike bölgesinden uzaklaşmaya çalışıyor.

Futbolseverlerin sık sorduğu "Hangi takımlar düşme hattında?" sorusunun cevabı bu hafta: Adana Demirspor, Hatayspor, Kayserispor ve Sivasspor.

Süper Lig’in 28. haftası sonunda gözler hem şampiyonluk yarışında hem de düşme hattında. Galatasaray şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken, Fenerbahçe takibini sürdürüyor. Samsunspor ve Göztepe gibi ekiplerin çıkışı dikkat çekerken, Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa kupaları mücadelesini sürdürüyor. Öte yandan küme düşme hattındaki takımların her puana ihtiyacı var.