Süper Lig: Haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.



Trendyol Süper Lig’de 27. hafta heyecanı yarın, 24 Şubat Cumartesi, 25 Şubat Pazar ve 26 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Bu haftaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig’de 27. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

YARIN

20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor: Murat Erdoğan

CUMARTESİ

13.30 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Turgut Doman

16.00 Gaziantep FK -RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

19.00 Konyaspor - Hatayspor: Zorbay Küçük

19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Cihan Aydın

PAZAR

13.30 Sivasspor - Pendikspor: Burak Pakkan

16.00 Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor: Burak Şeker

19.00 İstanbulspor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

PAZARTESİ

20.00 Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen