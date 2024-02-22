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Süper Lig: Haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Spor
  • 22.02.2024 12:24
  • Giriş: 22.02.2024 12:24
  • Güncelleme: 22.02.2024 12:28
Kaynak: İHA
Süper Lig: Haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı


Trendyol Süper Lig’de 27. hafta heyecanı yarın, 24 Şubat Cumartesi, 25 Şubat Pazar ve 26 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Bu haftaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig’de 27. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

YARIN

20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor: Murat Erdoğan

CUMARTESİ

13.30 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Turgut Doman 
16.00 Gaziantep FK -RAMS Başakşehir: Ali Şansalan
19.00 Konyaspor - Hatayspor: Zorbay Küçük
19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Cihan Aydın

PAZAR

13.30 Sivasspor - Pendikspor: Burak Pakkan 
16.00 Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor: Burak Şeker
19.00 İstanbulspor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

PAZARTESİ

20.00 Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen 

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