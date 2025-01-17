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Süper Lig: Hatayspor  1 - 1 Galatasaray

Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

Spor
  • 17.01.2025 23:18
  • Giriş: 17.01.2025 23:18
  • Güncelleme: 17.01.2025 23:21
Kaynak: ANKA
Süper Lig: Hatayspor  1 - 1 Galatasaray
FOTOĞRAF: ANKA

Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan maçı hakem Cihan Aydın yönetti.

Hatayspor 28. dakikada Cemali Sertel’in golüyle Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı. İkinci yarıda 56. dakikada Victor Oshimen’in penaltıdan attığı golle Galatasaray skora dengeyi getirdi ve durumu 1-1 yaptı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında eşitlik bozulmadı ve Galatasaray, Hatayspor ile  1-1 berabere kaldı.

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