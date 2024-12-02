Süper Lig: Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 1
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR: İLK YARI
14. dakikada Gedson Fernandes'in pasında topla ceza alanına hareketlenen Rafa Silva'nın vuruşu az farkla auta çıktı.
18. dakikada Masuaku'nun kullandığı korner vuruşunda arka direkte topla buluşan Salih Uçan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
25. dakikada Rashica'nın sağdan ortasında Immobile'nin kaleye yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top dışarıya çıktı.
29. dakikada Cemali Sertel'ın ortasında Emirhan Topçu'nun uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Görkem Sağlam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
40. dakikada gelişen Hatayspor atağında sol kanatta topla buluşan Joelson Fernandes'in vuruşunda top direğin yanından dışarıya çıktı.
41. dakikada Masuaku'nun soldan kullandığı kornerde Immobile topu kafayla ağlara gönderdi. 1-1
45. dakikada ceza alanında topla buluşan Rui Pedro'nun vuruşunu Mert yatarak uzaklaştırdı.
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR: İKİNCİ YARI
70. dakikada topla ceza alanına giren Joelson Fernandes'in sol çaprazdan vuruşunu kaleci Mert kurtardı.
75. dakikada Svensson'un sağdan sert ortasında Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşu kaleyi bulmadı.
76. dakikada ceza alanına hareketlenen Gedson'un vuruşunda kaleci Erce topu ayaklarıyla kornere çeldi.
86. dakikada Strandberg'in pasında Joelson Fernandes'in uzak mesafeden ayağının dışıyla yaptığı vuruş direkten döndü.
90+3. dakikada Kilama'nın uzaklaştırdığı topla ceza yayı içerisinde buluşan Svensson'un şutu kale üzerinden auta çıktı.