Süper Lig'in 11'inci haftasının hakemleri belli oldu
İSTANBUL, (DHA) - SÜPER Lig'in Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Galatasaray-Trabzonspor maçını Cihan Aydın, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Ali Yılmaz yönetecek.
Süper Lig'de 11'inci haftasında maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
31 Ekim Cuma:
20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor: Batuhan Kolak
1 Kasım Cumartesi:
17.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Yasin Kol
20.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cihan Aydın
2 Kasım Pazar:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor: Ali Şansalan
17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Ali Yılmaz
3 Kasım Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor: Alper Akarsu
20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Aksu
20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi