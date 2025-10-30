Giriş / Abone Ol
Süper Lig'in 11'inci haftasının hakemleri belli oldu

Ajans Haberleri
  • 30.10.2025 16:26
  • Giriş: 30.10.2025 16:26
  • Güncelleme: 30.10.2025 16:26
Kaynak: DHA
İSTANBUL, (DHA) - SÜPER Lig'in Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Galatasaray-Trabzonspor maçını Cihan Aydın, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Ali Yılmaz yönetecek.

Süper Lig'de 11'inci haftasında maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

31 Ekim Cuma:

20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor: Batuhan Kolak

1 Kasım Cumartesi:

17.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Yasin Kol

20.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cihan Aydın

2 Kasım Pazar:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor: Ali Şansalan

17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Ali Yılmaz

3 Kasım Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor: Alper Akarsu

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Aksu

20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

