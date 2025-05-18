Süper Lig'in 36'ncı haftasında görev yapacak VAR hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 36. haftasında görev yapacak Video Yardımcı Hakemler (VAR) belli oldu.
Süper Lig'in 36 haftasında gröev yapacak var hakemleri açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) bugün oynanacak 8 karşılaşmada görev yapacak VAR hakemlerini açıkladı.
Ligde şampiyonluk yarışını ve kümede kalma hattını ilgilendiren 8 müsabaka bugün saat 19.00'da oynanacak.
Şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren Galatasaray - Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya, Fenerbahçe - Eyüpspor müsabakasının VAR'ı ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu.
Günün maçlarının Video Yardımcı Hakemleri (VAR) şu şekilde:
Samsunspor - Sivasspor: Jonas Hansen
Bodrum FK - Trabzonspor: Luis Godinho
Galatasaray - Kayserispor: Özgür Yankaya
Fenerbahçe - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Alanyaspor - Beşiktaş: Josef Spurny
Antalyaspor - Gaziantep FK: Cihan Aydın
Rizespor - Göztepe: Ümit Öztürk
Kasımpaşa - Başakşehir: Arda Kardeşler