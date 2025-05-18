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Süper Lig'in 36'ncı haftasında görev yapacak VAR hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 36. haftasında görev yapacak Video Yardımcı Hakemler (VAR) belli oldu.

Spor
  • 18.05.2025 13:49
  • Giriş: 18.05.2025 13:49
  • Güncelleme: 18.05.2025 13:52
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig'in 36'ncı haftasında görev yapacak VAR hakemleri açıklandı
Fotoğraf: AA

Süper Lig'in 36 haftasında gröev yapacak var hakemleri açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) bugün oynanacak 8 karşılaşmada görev yapacak VAR hakemlerini açıkladı.

Ligde şampiyonluk yarışını ve kümede kalma hattını ilgilendiren 8 müsabaka bugün saat 19.00'da oynanacak.

Şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren Galatasaray - Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya, Fenerbahçe - Eyüpspor müsabakasının VAR'ı ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu.

Günün maçlarının Video Yardımcı Hakemleri (VAR) şu şekilde:

Samsunspor - Sivasspor: Jonas Hansen

Bodrum FK - Trabzonspor: Luis Godinho

Galatasaray - Kayserispor: Özgür Yankaya

Fenerbahçe - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Alanyaspor - Beşiktaş: Josef Spurny

Antalyaspor - Gaziantep FK: Cihan Aydın

Rizespor - Göztepe: Ümit Öztürk

Kasımpaşa - Başakşehir: Arda Kardeşler

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