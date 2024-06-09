Süper Lig'in 38. kenti Muğla olacak

Bodrum FK'nin Trendyol Süper Lig vizesi alması sonrasında Muğla kenti, ilk kez Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

2024-2025 sezonuna kadar 75 takımın yer aldığı Süper Lig'de, Eyüpsor ve Bodrum FK ilk kez mücadele edecek. Bu sezona kadar 37 farklı ilden temsilcinin yer aldığı Süper Lig'e Muğla kenti ilk kez ev sahipliği yapacak.

Eyüpspor'un İstanbul'un 19. temsilcisi olacağı Süper Lig'de Ankara'dan 9, İzmir'den 6, Adana, Antalya, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Manisa ve Trabzon'dan ikişer takım yer aldı.

Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Van, Yozgat ve Zonguldak ise birer ekiple Süper Lig'de mücadele etti.