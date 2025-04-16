Süper Lig'in en çok kızaran takımı Sivasspor

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Trendyol Süper Lig'in geride kalan bölümünde futbolcuları 9 kez kırmızı kart gören Net Global Sivasspor, ligin en hırçın takımı oldu.

Hakemlerin şu ana kadar 65 kez kırmızı kartlarına başvurduğu ligde, düşme potasındaki takımlar arasında bulunan Sivasspor'da futbolculara 9 kez kırmızı kart gösterildi.

Sivas temsilcisini 7 kartla Bellona Kayserispor, 5 kartla Çaykur Rizespor takip etti.

Hakemler, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum ve Atakaş Hatayspor'a dörder, Galatasaray, Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe, ikas Eyüpspor ve Gaziantep FK'ye üçer kırmızı kart gösterdi.

Adana Demirspor, Onvo Antalyaspor, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ve Reeder Samsunspor'un ikişer kırmızı kartla cezalandırıldığı ligde Fenerbahçe ise kırmızı kart görmedi.

- Dört kırmızı kart gören Radakovic, 12 takımı geride bıraktı

Sivasspor'un Sırp savunma oyuncusu Uros Radakovic, gördüğü 4 kırmızı ve 2 sarı kartla takımının en hırçın futbolcusu oldu.

Sezon başında MKE Ankaragücü'nden transfer edilen Radakovic, ligde geride kalan bölümünde 25 maçta forma şansı buldu.

Radakovic, 16. haftadaki Sipay Bodrum FK, 22. haftadaki ikas Eyüpspor, 25. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor ile 31. haftadaki Fenerbahçe maçında kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Sırp futbolcu, ligde Galatasaray, Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Onvo Antalyaspor, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor ve Fenerbahçe'den daha fazla kırmızı kart gördü.

Kırmızı-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Uğur Çiftçi 2, Murat Paluli, Rey Manaj ile devre arasında takımdan ayrılan Keita Balde'ye de birer kırmızı kart gösterildi.

- Sivasspor'un kart raporu

Süper Lig'in geride kalan bölümünde Sivasspor'da kart gören futbolcular şunlar: