Süper Lig'in en değerli 30 oyuncusu | Listede kimler var?

Trendyol Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek oyuncusu kim? Listede Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un en değerli oyuncuları kim? 2025 Ekim güncel verilerle Süper Lig'in en değerli 30 futbolcusu ve detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 30.10.2025 10:45
  • Giriş: 30.10.2025 10:45
  • Güncelleme: 30.10.2025 10:46
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Süper Ligi son yıllarda yaptığı yüksek profilli transferlerle Avrupa’nın dikkatini üzerine çekmeye devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla ligin en değerli futbolcular listesi açıklandı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın dünya yıldızlarıyla dolu kadroları, piyasa değeri açısından da dikkat çekiyor. İşte 2025 Süper Lig’in en değerli futbolcuları listesi ve yıldız oyuncular hakkında tüm detaylar...

VİCTOR OSİMHEN ZİRVEDE

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, 75 milyon Euro’luk piyasa değeriyle listenin zirvesinde yer aldı. 26 yaşındaki santrafor, hem Avrupa kulüplerinin radarında hem de taraftarların gözdesi konumunda. Hızı, bitiriciliği ve fiziksel üstünlüğüyle öne çıkan Osimhen, Süper Lig tarihinin en yüksek piyasa değerine sahip oyuncularından biri olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE’NİN YÜKSELEN DEĞERLERİ

Listenin ikinci sırasında Fenerbahçe’nin Kolombiyalı forveti Jhon Durán bulunuyor. 21 yaşındaki genç yıldız 35 milyon Euro’luk değeriyle geleceğin en parlak isimleri arasında gösteriliyor. Sarı-lacivertliler ayrıca Edson Álvarez (24 milyon €), Youssef En-Nesyri (24 milyon €) ve Sebastian Szymanski (14 milyon €) gibi önemli isimlerle piyasa değerini yükseltmeyi başardı.

GALATASARAY KADROSU DEĞER REKORU KIRIYOR

Galatasaray, 2025 yılında Süper Lig’in en değerli kadrosuna sahip kulüp olarak dikkat çekiyor. 75 milyon Euro’luk Osimhen’in yanı sıra, Wilfried Singo (28 milyon €), Barış Alper Yılmaz (25 milyon €), Leroy Sané (25 milyon €) ve Gabriel Sara (22 milyon €) gibi yıldızlar da sarı-kırmızılı formayı giyiyor. Ayrıca kaleci Uğurcan Çakır (15 milyon €) ve tecrübeli ön libero Lucas Torreira (13 milyon €) de kadronun değerini artırıyor.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR’DAN DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Beşiktaş JK, 2025 yılında yaptığı yabancı transferlerle dikkat çekti. Orkun Kökçü (28 milyon €), Tammy Abraham (15 milyon €) ve Wilfred Ndidi (12 milyon €) siyah-beyazlı formayla en değerli isimler arasında yer aldı. Trabzonspor cephesinde ise kaleci André Onana (20 milyon €), Bordo-Mavili ekibin piyasa değerini yukarı taşıyan isim olarak öne çıkıyor.

2025 SÜPER LİG EN DEĞERLİ FUTBOLCULAR LİSTESİ (EKİM 2025 GÜNCEL)

#OyuncuYaşKulüpPiyasa Değeri (€)
1Victor Osimhen26Galatasaray SK75.00 mil.
2Jhon Durán21Fenerbahçe SK35.00 mil.
3Wilfried Singo24Galatasaray SK28.00 mil.
4Orkun Kökçü24Beşiktaş JK28.00 mil.
5Barış Alper Yılmaz25Galatasaray SK25.00 mil.
6Leroy Sané29Galatasaray SK25.00 mil.
7Edson Álvarez28Fenerbahçe SK24.00 mil.
8Youssef En-Nesyri28Fenerbahçe SK24.00 mil.
9Kerem Aktürkoğlu27Fenerbahçe SK23.00 mil.
10Gabriel Sara26Galatasaray SK22.00 mil.
11André Onana29Trabzonspor20.00 mil.
12Davinson Sánchez29Galatasaray SK20.00 mil.
13Ederson32Fenerbahçe SK18.00 mil.
14Marco Asensio29Fenerbahçe SK17.00 mil.
15Dorgeles Nene22Fenerbahçe SK17.00 mil.
16Jayden Oosterwolde24Fenerbahçe SK16.00 mil.
17Yunus Akgün25Galatasaray SK15.00 mil.
18Tammy Abraham28Beşiktaş JK15.00 mil.
19Uğurcan Çakır29Galatasaray SK15.00 mil.
20El Bilal Touré24Beşiktaş JK15.00 mil.
21Jota Silva26Beşiktaş JK15.00 mil.
22Sebastian Szymanski26Fenerbahçe SK14.00 mil.
23Lucas Torreira29Galatasaray SK13.00 mil.
24Milan Škriniar30Fenerbahçe SK12.00 mil.
25Wilfred Ndidi28Beşiktaş JK12.00 mil.
26Oğuz Aydın25Fenerbahçe SK11.00 mil.
27İsmail Yüksek26Fenerbahçe SK11.00 mil.
28Archie Brown23Fenerbahçe SK10.00 mil.
29Roland Sallai28Galatasaray SK10.00 mil.
30Fred32Fenerbahçe SK9.00 mil.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE’NİN REKABETİ AVRUPA DÜZEYİNDE

2025 itibarıyla Galatasaray ve Fenerbahçe, sadece Süper Lig’de değil, Avrupa piyasasında da ciddi değerlerle öne çıkıyor. Galatasaray kadrosunun toplam piyasa değeri 300 milyon Euro’yu aşarken, Fenerbahçe’nin kadro değeri ise yaklaşık 280 milyon Euro seviyelerinde. Bu rakamlar, Türk futbolunun uluslararası vitrine geri dönüşünü simgeliyor.

2025 Süper Lig’in en değerli futbolcusu kim?

Listenin zirvesinde, 75 milyon Euro piyasa değeriyle Victor Osimhen (Galatasaray SK) yer alıyor.

En değerli Türk futbolcu kim?

Türk oyuncular arasında Barış Alper Yılmaz (25 milyon €) ve Orkun Kökçü (28 milyon €) öne çıkıyor.

Hangi takımın kadro değeri daha yüksek?

2025 itibarıyla Galatasaray, toplam piyasa değeri açısından Süper Lig’in en değerli takımı konumunda.

Fenerbahçe’nin en pahalı oyuncusu kim?

Fenerbahçe’nin en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu Jhon Durán (35 milyon €).

Beşiktaş’ta en değerli futbolcular kimler?

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü (28 milyon €) ve Tammy Abraham (15 milyon €) dikkat çeken isimler arasında.

BirGün'e Abone Ol