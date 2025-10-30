Süper Lig'in en değerli 30 oyuncusu | Listede kimler var?
Trendyol Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek oyuncusu kim? Listede Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un en değerli oyuncuları kim? 2025 Ekim güncel verilerle Süper Lig'in en değerli 30 futbolcusu ve detaylar haberimizde.
Türkiye Süper Ligi son yıllarda yaptığı yüksek profilli transferlerle Avrupa’nın dikkatini üzerine çekmeye devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla ligin en değerli futbolcular listesi açıklandı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın dünya yıldızlarıyla dolu kadroları, piyasa değeri açısından da dikkat çekiyor. İşte 2025 Süper Lig’in en değerli futbolcuları listesi ve yıldız oyuncular hakkında tüm detaylar...
VİCTOR OSİMHEN ZİRVEDE
Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, 75 milyon Euro’luk piyasa değeriyle listenin zirvesinde yer aldı. 26 yaşındaki santrafor, hem Avrupa kulüplerinin radarında hem de taraftarların gözdesi konumunda. Hızı, bitiriciliği ve fiziksel üstünlüğüyle öne çıkan Osimhen, Süper Lig tarihinin en yüksek piyasa değerine sahip oyuncularından biri olarak öne çıkıyor.
FENERBAHÇE’NİN YÜKSELEN DEĞERLERİ
Listenin ikinci sırasında Fenerbahçe’nin Kolombiyalı forveti Jhon Durán bulunuyor. 21 yaşındaki genç yıldız 35 milyon Euro’luk değeriyle geleceğin en parlak isimleri arasında gösteriliyor. Sarı-lacivertliler ayrıca Edson Álvarez (24 milyon €), Youssef En-Nesyri (24 milyon €) ve Sebastian Szymanski (14 milyon €) gibi önemli isimlerle piyasa değerini yükseltmeyi başardı.
GALATASARAY KADROSU DEĞER REKORU KIRIYOR
Galatasaray, 2025 yılında Süper Lig’in en değerli kadrosuna sahip kulüp olarak dikkat çekiyor. 75 milyon Euro’luk Osimhen’in yanı sıra, Wilfried Singo (28 milyon €), Barış Alper Yılmaz (25 milyon €), Leroy Sané (25 milyon €) ve Gabriel Sara (22 milyon €) gibi yıldızlar da sarı-kırmızılı formayı giyiyor. Ayrıca kaleci Uğurcan Çakır (15 milyon €) ve tecrübeli ön libero Lucas Torreira (13 milyon €) de kadronun değerini artırıyor.
BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR’DAN DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Beşiktaş JK, 2025 yılında yaptığı yabancı transferlerle dikkat çekti. Orkun Kökçü (28 milyon €), Tammy Abraham (15 milyon €) ve Wilfred Ndidi (12 milyon €) siyah-beyazlı formayla en değerli isimler arasında yer aldı. Trabzonspor cephesinde ise kaleci André Onana (20 milyon €), Bordo-Mavili ekibin piyasa değerini yukarı taşıyan isim olarak öne çıkıyor.
2025 SÜPER LİG EN DEĞERLİ FUTBOLCULAR LİSTESİ (EKİM 2025 GÜNCEL)
|#
|Oyuncu
|Yaş
|Kulüp
|Piyasa Değeri (€)
|1
|Victor Osimhen
|26
|Galatasaray SK
|75.00 mil.
|2
|Jhon Durán
|21
|Fenerbahçe SK
|35.00 mil.
|3
|Wilfried Singo
|24
|Galatasaray SK
|28.00 mil.
|4
|Orkun Kökçü
|24
|Beşiktaş JK
|28.00 mil.
|5
|Barış Alper Yılmaz
|25
|Galatasaray SK
|25.00 mil.
|6
|Leroy Sané
|29
|Galatasaray SK
|25.00 mil.
|7
|Edson Álvarez
|28
|Fenerbahçe SK
|24.00 mil.
|8
|Youssef En-Nesyri
|28
|Fenerbahçe SK
|24.00 mil.
|9
|Kerem Aktürkoğlu
|27
|Fenerbahçe SK
|23.00 mil.
|10
|Gabriel Sara
|26
|Galatasaray SK
|22.00 mil.
|11
|André Onana
|29
|Trabzonspor
|20.00 mil.
|12
|Davinson Sánchez
|29
|Galatasaray SK
|20.00 mil.
|13
|Ederson
|32
|Fenerbahçe SK
|18.00 mil.
|14
|Marco Asensio
|29
|Fenerbahçe SK
|17.00 mil.
|15
|Dorgeles Nene
|22
|Fenerbahçe SK
|17.00 mil.
|16
|Jayden Oosterwolde
|24
|Fenerbahçe SK
|16.00 mil.
|17
|Yunus Akgün
|25
|Galatasaray SK
|15.00 mil.
|18
|Tammy Abraham
|28
|Beşiktaş JK
|15.00 mil.
|19
|Uğurcan Çakır
|29
|Galatasaray SK
|15.00 mil.
|20
|El Bilal Touré
|24
|Beşiktaş JK
|15.00 mil.
|21
|Jota Silva
|26
|Beşiktaş JK
|15.00 mil.
|22
|Sebastian Szymanski
|26
|Fenerbahçe SK
|14.00 mil.
|23
|Lucas Torreira
|29
|Galatasaray SK
|13.00 mil.
|24
|Milan Škriniar
|30
|Fenerbahçe SK
|12.00 mil.
|25
|Wilfred Ndidi
|28
|Beşiktaş JK
|12.00 mil.
|26
|Oğuz Aydın
|25
|Fenerbahçe SK
|11.00 mil.
|27
|İsmail Yüksek
|26
|Fenerbahçe SK
|11.00 mil.
|28
|Archie Brown
|23
|Fenerbahçe SK
|10.00 mil.
|29
|Roland Sallai
|28
|Galatasaray SK
|10.00 mil.
|30
|Fred
|32
|Fenerbahçe SK
|9.00 mil.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE’NİN REKABETİ AVRUPA DÜZEYİNDE
2025 itibarıyla Galatasaray ve Fenerbahçe, sadece Süper Lig’de değil, Avrupa piyasasında da ciddi değerlerle öne çıkıyor. Galatasaray kadrosunun toplam piyasa değeri 300 milyon Euro’yu aşarken, Fenerbahçe’nin kadro değeri ise yaklaşık 280 milyon Euro seviyelerinde. Bu rakamlar, Türk futbolunun uluslararası vitrine geri dönüşünü simgeliyor.
2025 Süper Lig’in en değerli futbolcusu kim?
Listenin zirvesinde, 75 milyon Euro piyasa değeriyle Victor Osimhen (Galatasaray SK) yer alıyor.
En değerli Türk futbolcu kim?
Türk oyuncular arasında Barış Alper Yılmaz (25 milyon €) ve Orkun Kökçü (28 milyon €) öne çıkıyor.
Hangi takımın kadro değeri daha yüksek?
2025 itibarıyla Galatasaray, toplam piyasa değeri açısından Süper Lig’in en değerli takımı konumunda.
Fenerbahçe’nin en pahalı oyuncusu kim?
Fenerbahçe’nin en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu Jhon Durán (35 milyon €).
Beşiktaş’ta en değerli futbolcular kimler?
Beşiktaş’ta Orkun Kökçü (28 milyon €) ve Tammy Abraham (15 milyon €) dikkat çeken isimler arasında.