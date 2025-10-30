Süper Lig'in en değerli 30 oyuncusu | Listede kimler var?

Türkiye Süper Ligi son yıllarda yaptığı yüksek profilli transferlerle Avrupa’nın dikkatini üzerine çekmeye devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla ligin en değerli futbolcular listesi açıklandı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın dünya yıldızlarıyla dolu kadroları, piyasa değeri açısından da dikkat çekiyor. İşte 2025 Süper Lig’in en değerli futbolcuları listesi ve yıldız oyuncular hakkında tüm detaylar...

VİCTOR OSİMHEN ZİRVEDE

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, 75 milyon Euro’luk piyasa değeriyle listenin zirvesinde yer aldı. 26 yaşındaki santrafor, hem Avrupa kulüplerinin radarında hem de taraftarların gözdesi konumunda. Hızı, bitiriciliği ve fiziksel üstünlüğüyle öne çıkan Osimhen, Süper Lig tarihinin en yüksek piyasa değerine sahip oyuncularından biri olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE’NİN YÜKSELEN DEĞERLERİ

Listenin ikinci sırasında Fenerbahçe’nin Kolombiyalı forveti Jhon Durán bulunuyor. 21 yaşındaki genç yıldız 35 milyon Euro’luk değeriyle geleceğin en parlak isimleri arasında gösteriliyor. Sarı-lacivertliler ayrıca Edson Álvarez (24 milyon €), Youssef En-Nesyri (24 milyon €) ve Sebastian Szymanski (14 milyon €) gibi önemli isimlerle piyasa değerini yükseltmeyi başardı.

GALATASARAY KADROSU DEĞER REKORU KIRIYOR

Galatasaray, 2025 yılında Süper Lig’in en değerli kadrosuna sahip kulüp olarak dikkat çekiyor. 75 milyon Euro’luk Osimhen’in yanı sıra, Wilfried Singo (28 milyon €), Barış Alper Yılmaz (25 milyon €), Leroy Sané (25 milyon €) ve Gabriel Sara (22 milyon €) gibi yıldızlar da sarı-kırmızılı formayı giyiyor. Ayrıca kaleci Uğurcan Çakır (15 milyon €) ve tecrübeli ön libero Lucas Torreira (13 milyon €) de kadronun değerini artırıyor.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR’DAN DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Beşiktaş JK, 2025 yılında yaptığı yabancı transferlerle dikkat çekti. Orkun Kökçü (28 milyon €), Tammy Abraham (15 milyon €) ve Wilfred Ndidi (12 milyon €) siyah-beyazlı formayla en değerli isimler arasında yer aldı. Trabzonspor cephesinde ise kaleci André Onana (20 milyon €), Bordo-Mavili ekibin piyasa değerini yukarı taşıyan isim olarak öne çıkıyor.

2025 SÜPER LİG EN DEĞERLİ FUTBOLCULAR LİSTESİ (EKİM 2025 GÜNCEL)

# Oyuncu Yaş Kulüp Piyasa Değeri (€) 1 Victor Osimhen 26 Galatasaray SK 75.00 mil. 2 Jhon Durán 21 Fenerbahçe SK 35.00 mil. 3 Wilfried Singo 24 Galatasaray SK 28.00 mil. 4 Orkun Kökçü 24 Beşiktaş JK 28.00 mil. 5 Barış Alper Yılmaz 25 Galatasaray SK 25.00 mil. 6 Leroy Sané 29 Galatasaray SK 25.00 mil. 7 Edson Álvarez 28 Fenerbahçe SK 24.00 mil. 8 Youssef En-Nesyri 28 Fenerbahçe SK 24.00 mil. 9 Kerem Aktürkoğlu 27 Fenerbahçe SK 23.00 mil. 10 Gabriel Sara 26 Galatasaray SK 22.00 mil. 11 André Onana 29 Trabzonspor 20.00 mil. 12 Davinson Sánchez 29 Galatasaray SK 20.00 mil. 13 Ederson 32 Fenerbahçe SK 18.00 mil. 14 Marco Asensio 29 Fenerbahçe SK 17.00 mil. 15 Dorgeles Nene 22 Fenerbahçe SK 17.00 mil. 16 Jayden Oosterwolde 24 Fenerbahçe SK 16.00 mil. 17 Yunus Akgün 25 Galatasaray SK 15.00 mil. 18 Tammy Abraham 28 Beşiktaş JK 15.00 mil. 19 Uğurcan Çakır 29 Galatasaray SK 15.00 mil. 20 El Bilal Touré 24 Beşiktaş JK 15.00 mil. 21 Jota Silva 26 Beşiktaş JK 15.00 mil. 22 Sebastian Szymanski 26 Fenerbahçe SK 14.00 mil. 23 Lucas Torreira 29 Galatasaray SK 13.00 mil. 24 Milan Škriniar 30 Fenerbahçe SK 12.00 mil. 25 Wilfred Ndidi 28 Beşiktaş JK 12.00 mil. 26 Oğuz Aydın 25 Fenerbahçe SK 11.00 mil. 27 İsmail Yüksek 26 Fenerbahçe SK 11.00 mil. 28 Archie Brown 23 Fenerbahçe SK 10.00 mil. 29 Roland Sallai 28 Galatasaray SK 10.00 mil. 30 Fred 32 Fenerbahçe SK 9.00 mil.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE’NİN REKABETİ AVRUPA DÜZEYİNDE

2025 itibarıyla Galatasaray ve Fenerbahçe, sadece Süper Lig’de değil, Avrupa piyasasında da ciddi değerlerle öne çıkıyor. Galatasaray kadrosunun toplam piyasa değeri 300 milyon Euro’yu aşarken, Fenerbahçe’nin kadro değeri ise yaklaşık 280 milyon Euro seviyelerinde. Bu rakamlar, Türk futbolunun uluslararası vitrine geri dönüşünü simgeliyor.

2025 Süper Lig’in en değerli futbolcusu kim?

Listenin zirvesinde, 75 milyon Euro piyasa değeriyle Victor Osimhen (Galatasaray SK) yer alıyor.

En değerli Türk futbolcu kim?

Türk oyuncular arasında Barış Alper Yılmaz (25 milyon €) ve Orkun Kökçü (28 milyon €) öne çıkıyor.

Hangi takımın kadro değeri daha yüksek?

2025 itibarıyla Galatasaray, toplam piyasa değeri açısından Süper Lig’in en değerli takımı konumunda.

Fenerbahçe’nin en pahalı oyuncusu kim?

Fenerbahçe’nin en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu Jhon Durán (35 milyon €).

Beşiktaş’ta en değerli futbolcular kimler?

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü (28 milyon €) ve Tammy Abraham (15 milyon €) dikkat çeken isimler arasında.