Süper Lig'in gol kralı Mauro Icardi oldu

Trendyol Süper Lig'de dün tamamlanan sezonun gol kralı, şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi oldu.

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, takımının şampiyonluğunu ilan ettiği Konyaspor karşısında attığı 2 golle gol sayısını 25’e çıkardı ve sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Yarışta ikinci sırada ise Fenerbahçe'nin Boşnak santrforu Edin Dzeko yer aldı. Dzeko da takımının İstanbulspor'u farklı mağlup ettiği karşılaşmada penaltıdan bir gol atarak toplam gol sayısını 21'e yükseltti.

Sivasspor'un santrfou Rei Manaj ise 18 golle yarışı üçüncü tamamladı.