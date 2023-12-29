Süper Lig'in ilk bölümünde forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 27,18

Trendyol Süper Lig'in 17 maçla tamamlanan ilk bölümünde forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 27,18 oldu.

Anadolu Ajansının, Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünün sona ermesiyle hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde takımlarda forma giyen futbolcuların yaş bilgilerine yer verildi.

Ligde mücadele eden 20 takım, sezonun 17 haftalık ilk bölümünde toplamda 524 futbolcuya forma verdi. İlk yarıda süre alan futbolcular üzerinden yapılan değerlendirmeye göre Süper Lig'in yaş ortalaması 27,18 olarak gerçekleşti.

Süre alan oyuncuların yaşları dikkate alındığında en yaşlı ekip, 29,75'lik yaş ortalamasıyla ilk yarıyı 19. sırada tamamlayan Siltaş Yapı Pendikspor bulunuyor.

İstanbul temsilcisini 28,84'lük ortalamayla EMS Yapı Sivasspor, 28'lik yaş ortalamasıyla Bitexen Antalyaspor ile Yukatel Adana Demirspor izledi.