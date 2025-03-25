Süper Lig'in profesör hakemi, öğrencilerini spora yönlendiriyor

TRABZON (AA) - GÖKTUĞ ERGÜN - Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Bora Özkara, Trendyol Süper Lig'de sürdürdüğü yardımcı hakemlik görevindeki tecrübelerini öğrencilerine aktarıyor.

Aktif olarak 20 yıldır hakem olarak yeşil sahalarda yer alan Prof. Dr. Özkara, 2016'dan itibaren Süper Lig klasmanında görev yapıyor.

Aynı zamanda 2021'de aldığı FIFA kokartıyla uluslararası karşılaşmalarda hakemlik yapmaya hak kazanan Özkara, 13 yıldır fizyoterapi ve rehabilitasyon alanlarında eğitim verdiği öğrencilerini başta futbol olmak üzere çeşitli spor branşlarına yönlendiriyor.

Abdullah Bora Özkara, AA muhabirine, çocukluğundan itibaren amatör futbolun içerisinde yer aldığını, aynı zamanda akademik hayatını sürdürdüğünü söyledi.

Hakemliğin ve akademisyenliğin ortak noktalarına dikkati çeken Özkara, "Futbol hakemliğinde kısa sürede doğru, objektif ve net kararlar vermek zorundayız. Bizden beklenen bunlar. Akademik hayatta da vermiş olduğumuz kararlar aynı netlik ve doğrulukta olmak zorunda. İkisinin de birbirini bu şekilde beslediğini düşünüyorum." diye konuştu.

Özkara, ailesinden ciddi destek aldığına değinerek, "Sporun içerisinde olan insanlar disiplinli hayata alışıktır. Sabah ders başlar ama ben sabah antrenmanı yapıp o derse gitmek zorundayım. Hayat planlarımızda bu bizim için olmazsa olmaz." dedi.

Hakemlikte kazandığı tecrübenin akademi alanındaki çalışmalarında kendisine yardımcı olduğunu vurgulayan Özkara, uluslararası alanda yayınlamış pek çok çalışması olduğuna işaret etti.

Akademide hedeflerin bitmeyeceğini dile getiren Özkara, şöyle devam etti:

"Bilim dinamik bir süreçtir. Dar alanda derinlemesine çalışmaların yapıldığı, sorgulamanın hiçbir zaman bitmediği bir süreç. Futbol hakemliği de sürekli gelişmekte, hızlanmakta ama bizim de yaşımız zamana karşı olumsuz olarak artmakta. Sahadaki tempoyu yakalayabilmek için daha fazla çalışma, kendi alanımla ilgili fiziksel ve mental anlamda kendimi nasıl geliştirebilirim bu alanları takip etme..."

Öğrencileri ile hakemlik kariyeri sayesinde iyi bir iletişim sağladığını ifade eden Abdullah Bora Özkara, şunları kaydetti:

"Özellikle maçlardan döndükten sonra öğrencilerimin yargıladığı veya cevaplarını almak istedikleri çok sorular oluyor. Bir derse girdiğimde çoğu öğrenciye kendimi tanıtmak zorunda dahi kalmıyorum, benimle ilgili çoğu şeyi bilmiş oluyorlar. Sporla ilgili onların düşüncelerini de bir nebze olsun olumluya çevirme noktasında katkıda bulunmaya çalışıyorum."

- "Öğrencilerin sporun içerisinde olmalarını özel olarak destekliyorum"

Futbolda oyun kurallarını sürekli takip etmek ve bilmek zorunda olduklarına işaret eden Özkara, "Ancak öğrenciler ve spor meraklıları bunları en ince ayrıntısına kadar bilmek zorunda değil. Sadece bir olay yaşandığında merak ettikleri için bu konuda bilgiye ihtiyaç duyuyorlar. Bu konuda da öğrencilere, buradaki meslektaşlara gerekli bilgileri veriyoruz. Çoğu zaman şaşırarak 'Öyle miydi, biz bilmiyorduk.' gibi tepkiler de alıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Özkara, öğrencilerini spora teşvik ettiğini belirterek, "Öğrencilerin sporun içerisinde olmalarını özel olarak destekliyorum, teşvik ediyorum. Staj anlamında yurt içi ve yurt dışındaki sektörlerle onları buluşturmaya çalışıyorum. Daha sonra da kendi kararlarını verebilmeleri için özgür bırakıyorum çünkü spor, sorumluluk ve fedakarlık isteyen bir alan. Biz elimizden geldiğince bunu öğrencilere göstermeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.