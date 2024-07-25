Süper Lig'in yeni sezonunda görev alacak hakemler belli oldu

TFF, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de görev yapacak hakemleri duyurdu. Bu sezon Süper Lig hakemi olarak 25, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak 13, Süper Lig Yardımcı Hakem olarak da 50 hakem görev alacak.

Spor 25.07.2024 11:58 Giriş: 25.07.2024 11:58

Güncelleme: 25.07.2024 12:03 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA