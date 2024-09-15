Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 2

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, rakibine karşı galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde galibiyeti getiren goller Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'in ayağından geldi. Son yıllarda mavi-beyazlılara karşı üstünlüğü bulunan Fenerbahçe, 9'u lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 10 resmi müsabakada galibiyet elde etti.

Bu süreçte oynanan maçlarda Fenerbahçe 28 gol kaydederken, Kasımpaşa ise 6 gole imza attı.

Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi son olarak Haziran 2020'de sahasında 2-0 mağlup etti.